Radrennen Paris-Roubaix : Der Eingang zur Hölle

Die Tour de France ist größer als jeder Rennfahrer. Paris-Roubaix ist größer als jeder Rennfahrer. Solche Sätze klingen bedeutungsvoll, sie gefallen den Veranstaltern. Sie sind aber nur die halbe Wahrheit. Denn alle wirklich großen Sportereignisse, alle wirklich großen Radrennen sind erst durch besondere Menschen, außerordentliche Athleten, groß geworden. Sie sind die Summe der Leistungen dieser Menschen.

Bei Paris-Roubaix, einem der härtesten und ältesten Radrennen (die erste Auflage fand 1896 statt), gab es über die Jahrzehnte viele Rennfahrer, die an seinem Denkmal gearbeitet haben. Einer von ihnen ist Jean Stablinski. Er ist jener Rennfahrer, dessen Leben und Leidensfähigkeit die Essenz dieses legendären Rennens mehr als alles andere illustriert.

Eine Passage, die den Atem raubt

1932 in Thun-Saint-Amand als Sohn polnischer Einwanderer geboren, wuchs Stablinski im nordfranzösischen Kohlerevier auf. Nach dem Tod seines Vaters musste er das Geld für den Unterhalt der Familie verdienen. Von seinem vierzehnten Lebensjahr an arbeitete er. Erst in einer Verzinkerei, dann als Bergmann unter Tage in der Zeche Wallers-Arenberg. Den Wald von Arenberg sollte er Jahre später zu schauriger Berühmtheit führen.

Die gefährliche und schlecht bezahlte Arbeit in den Zechen des Département Nord hat der britische Schriftsteller und Radsportfreund Graeme Fife mit den Worten beschrieben: „Tief unter der Erde, unter den dunklen Wäldern und den alten gepflasterten römischen Wegen, die Cäsars Legionen als das Gebiet der Belgae kannten, der härtesten Kämpfer, denen sie je gegenüberstanden, hackten die Männer die schwarzen Diamanten heraus.“ An den wenigen freien Tagen verdiente sich Stablinski ein paar zusätzliche Francs als Akkordeonspieler und kaufte sich zum Missfallen seiner Mutter vom Erlös ein Rennrad.

Er jagte über Stock und Stein die Anstiege hinauf, alles in schroffem Schmerz verbunden im Wald von Arenberg, einem brutalen Pflaster, das heute eines der Wahrzeichen von Paris-Roubaix ist. Als Jugendlicher war Stablinski die Strecke unzählige Male auf dem Weg zur Arbeit gefahren. Als einer, der unter Tage weit größere Schindereien gewohnt war, hat er das Leidensethos ins Denkmal dieses Rennens eingraviert. Graeme Fife zitiert ihn mit den Worten: „Wenn man im Käfig fünfhundert Meter in die Tiefe fuhr, wusste man nie genau, ob man wieder hochkommen würde. Aber das ist nichts, worüber man nachdenken sollte. Wie beim Arenberg. Am besten, man lässt die Angst erst gar nicht zu.“ Nur das Leiden.

Auf dem Rennrad fuhr Stablinski dem Bergmannschicksal davon, es war seine Fahrkarte für eine andere Art der Plackerei, nicht mehr im Dunkel der Zeche, sondern oben im Licht. Mit 16 fuhr er sein erstes Radrennen, mit 21 bekam er seinen ersten Profivertrag. Viermal wurde er französischer Meister, gewann zwischen 1952 und 1968 105 Rennen als Profi, wurde 1962 Straßenweltmeister. Über Jahre war er der wichtigste Helfer des großen Jacques Anquetil, der fünfmal die Tour de France gewann. Paris-Roubaix aber, die „Hölle des Nordens“, ist das Rennen, das Stablinski prägte. Er fuhr es achtmal. Seine besten Platzierungen waren zwei fünfte Plätze in den Jahren 1956 und 1957.

1968 bescherte Stablinski seinem Rennen den Arenberg. Jacques Goddet, damals Direktor der Tour de France und von Paris-Roubaix, hatte nach neuen Kopfsteinpflasterpassagen gesucht, und als ihm Stablinski die Steigung im Wald von Arenberg vorschlug, soll es Goddet die Sprache verschlagen haben. Eine solche Passage hatte selbst er noch nicht gesehen. Eine 2,4 Kilometer lange Schneise, ansteigend und schnurgerade, auf drei Meter Breite voll groben Gesteins. Ein Weg, angelegt zu Napoleons Zeiten. Gegen den Arenberg wirkt selbst ein gnadenloser Pavé-Sektor wie der Chemin des Abattoirs, der Schlachthofweg beim Dorf Orchies, wie eine Einladung zu einer angenehmen Landfahrt.

Mehr zum Thema 1/

An diesem Sonntag wird die Arenberg-Passage in der 119. Auflage von Paris-Roubaix rund 95 Kilometer vor dem Ziel wieder für viele Fahrer alle Träume von einem guten Ergebnis beenden. Unter der Schneise hat sich das Bergwerk von Wallers in die Tiefe gefressen. Stablinski war der einzige Fahrer, der beides kannte, die brutale Arbeit unter Tage und den Kampf auf dem Pavé.

Seit 2008, ein Jahr nach seinem Tod, steht an der Einfahrt zum Wald von Arenberg ein Gedenkstein. Er erinnert an einen Rennfahrer, der viel dazu beigetragen hat, dieses Rennen zu einem der fünf Monumente des Radsports zu machen. Zu einem Rennen, das der deutsche Profi Jonas Rutsch, im Vorjahr Elfter, als unübertroffene Herausforderung „für die harten Jungs“ empfiehlt. Wer als Rennfahrer über sich hinauswachsen wolle, sagt er, finde hier das passende Terrain. Und mit der Schneise von Arenberg auch den Eingang zur „Hölle des Nordens“.