Die Schleife durch den Taunus lockt jedes Jahr nicht nur Profis, sondern auch zahlreiche Jedermänner an. Die sollten einiges beachten – und sich einen Tipp von Oma zu Herzen nehmen.

Eine Schleife durch den Taunus am 1. Mai, wenn andere die Füße hochlegen? Die Jedermann-Fraktion macht sich, vermutlich, freiwillig auf den Weg. Es kann ein schöner werden. Nur nicht gleich überziehen, weil es beim Start in Eschborn gleich zur Sache geht.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Ambitionierte Hobbyradler mit schlechteren Startplätzen wollen nach vorne, um sich mitziehen zu lassen im Windschatten. Daraus entsteht eine Hektik im Feld, die sich bis zur Einfahrt nach Frankfurt zwar beruhigt, aber wegen der engen Kurven in der Stadt wieder aufblüht: Der Ziehharmonika-Effekt treibt aus dem Sattel.

„Das ist ja schrecklich!“

Ruhig wird es nach rund 20 Kilometern auf dem Weg nach Oberursel. Dort bereiten kleinere Steigungen auf den Anstieg vor. Ein guter Test für die Tagesform. Wie hoch ist der Puls, wie sicher ist das Gefühl, mit der Frequenz über den Berg zu kommen? Es sollte noch Luft zum Sprechen bleiben. Vom Einstieg in die „Bergwertung“, am Kreisel Hohemark, breitet sich ein beredtes Schweigen aus. Es sei denn, ein früherer Tour-de-France-Sieger zieht schnatternd vorbei.

Die Auffahrt ist mit im Schnitt 4,8 Prozent Steigung rhythmisch über elf Kilometer. Es gibt immer wieder kleine Erholungsmeter, spätestens in der Spitzkehre „Applauskurve“. Die erste Abfahrt führt zügig und zweimal eckig runter nach Niederreifenberg, wo der Dorfpolizist Tempo 80 und mehr wird hinnehmen müssen.

Aufgepasst: Unten im Dorf geht es scharf links weg über eine von Schlaglöchern übersäte Straße hinauf zur Kittelhütte, der Verpflegungsstelle, von dort runter zum Aufstieg von Oberems nach Glashütten. In den vergangenen Jahren hielten sich Erfahrene noch zurück, weil sie an den giftigen Anstieg vor Ruppertshain und Omas Klugheit dachten: „Junge, 100 Kilometer? – Das ist ja schrecklich! Hast du kein Auto?“

Statt nach Ruppertshain zu klettern, saust das Feld über Eppstein und seinen kurzen Paris–Roubaix-Moment dank Kopfsteinpflaster schon nach Hause über ein paar Hügel. Wenn denn nicht der Mammolshainer Berg wartete mit seinem 20-Prozent-Stich in die Oberschenkel. Die Fans der Profis am Berg sind dankbar für das Vorprogramm. Sie bekommen auch was: einen Eindruck vom krassen Tempo-Unterschied.

Dafür gibt’s hinauftragende Anfeuerung und einen Schub für die sich ziehende Steigung bis Königstein. Wer oben ist, den zieht es lustvoll in die Tiefebene Eschborn. Aber Achtung: Die Abfahrt hinein nach Kronberg hält einen aufsteigenden Linksknick bereit, der keinen Steuerfehler verzeiht. Weil es auch unter Jedermännern viele Sprinterdarsteller gibt, entwickelt sich auf den letzten Metern wieder Hektik. Unsere Empfehlung: An Omas Rat denken: „Junge, du musst nicht Erster werden von ein paar Tausend. Zehnter reicht.“