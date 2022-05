Radrennen Eschborn–Frankfurt : „Schlussrunden in Frankfurt stehen nicht zur Disposition“

Das Profirennen hatte vor dem Zielsprint kaum Action und Spannung zu bieten. Betrachten sie es als Gefahr, dass die großen Teams Eschborn–Frankfurt künftig nur noch als Sprinterrennen betrachten und im Taunus das Rennen regelrecht ersticken?

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Fahrer, die im Rennfinale dabei sind, immer größer geworden. Fakt ist: Die Teams bringen ihre besten und bekannten Sprinter mit zu Eschborn-Frankfurt. Wir machen uns schon Gedanken, wie man den Charakter des Rennens schärfen kann. Andererseits ist der Einfluss für uns als Veranstalter auch begrenzt, weil die Teams und die Fahrer das Rennen machen …

... und zunehmend den Rennverlauf zementieren mit der Auswahl ihrer Fahrertypen und dem Wunsch nach einem ruhigen, sprinterfreundlichen Tag im Sattel.

Wir werden schauen und prüfen, was geht, um noch eine Animation für die Profis für ein offensives Rennen hereinzubekommen. Bewegung ins Rennen kam ja im Übrigen schon, als Lokalmatador Jonas Rutsch im Taunus eine Fluchtgruppe initiierte. Aber weil sich viele Teams im Feld einig waren, hatte dies wenig Aussichten auf Erfolg.

Wo sehen Sie Möglichkeiten und Spielräume, wieder mehr Klassiker-Renngefühl denn einen reinen Schlagabtausch der Sprinter herbeizuführen?

Wir werden Eindrücke und Ideen sammeln, beispielsweise die Erfahrungen unseres Sportlichen Leiters und Ex-Profis Fabian Wegmann. Viel Spielraum für grundsätzliche Änderungen sehe ich nicht – aber am Tag nach dem Event ist es dafür auch noch zu früh. Den Prozess werden wir aber auf jeden Fall anstoßen.

Wäre es eine Option, im Rennfinale den traditionsreichen Anstieg am Hainer Weg wieder zu integrieren?

Das haben wir ja 2018 aus Anlass des Neubaus des Henninger Turms gemacht. Ich habe mit Fahrern genau darüber gesprochen. In deren Augen sei ein Anstieg dieser Kategorie aber zu wenig, um in der Phase des Rennens viel zu verändern. Vielleicht müssen wir auch über die Gesamtlänge nachdenken. 2018 war es über 200 Kilometer lang, in diesem Jahr nur 184. Wenn wir noch ein paar Extrakilometer integrieren wollten, stellt sich die Frage: Wo fahren wir dann hin und wie lässt sich das verwirklichen. In einer Metropolregion wie Frankfurt grundsätzliche Änderungen herbeizuführen, ist ein langer Prozess.

Von der letzten Überfahrt über den Mammolshainer Berg bis ins Ziel vor der Alten Oper sind es 40 Kilometer. Zu viel, damit eine kleine Gruppe realistische Chancen hat, durchzukommen. Müsste man nicht dort ansetzen?

Ja. Wenn sich die Teams hinten einig sind, holen sie die Ausreißer auf diesem Stück immer ein. Jonas Rutsch sagte schon: ‚Schneller als 60 kann ich nicht fahren.’ Die Schlussrunden in Frankfurt stehen in meinen Augen nicht zur Disposition. Wenn das Feld durch die Hochhausschluchten rast, können die Zuschauer besonders nachempfinden, wie schnell und mit wie viel Power die Profis fahren. Und die Bilder, die dort entstehen, sind auch für den Fernsehzuschauer toll.

Nach 2019 konnte das Großereignis erstmals wieder am 1. Mai und ohne nennenswerte Corona-Restriktionen stattfinden.

Das hat uns total gutgetan. Wieder zurück zu sein am 1. Mai und eine Veranstaltung zu haben, wie die Leute Radrennen am 1. Mai kennen. Dazu mit gutem Wetter und sehr vielen Zuschauern. Von vielen Rennfahrern kam die Rückmeldung, dass es großen Spaß gemacht hat. Jonas Rutsch sagte, dass er in einem Rennen noch nie so oft seinen Namen gehört hätte.

Nach dem Ausfall 2020 und dem coronabedingten Appell im Vorjahr, nicht an die Strecke zu kommen: Haben Sie damit gerechnet, dass wieder Massen an Zuschauern kommen?

Die letztjährige Auflage zum ungewohnten Herbsttermin hat enorm viel Arbeit verursacht. Aber es ist sehr wichtig, dass eine jährliche Veranstaltung auch wirklich stattfindet, weil es sonst schwerer wird. Wir haben gehofft, dass die Leute den Renntag wieder so annehmen und an die Strecke kommen wie vorher. Dass der 1. Mai und Eschborn-Frankfurt zusammengehören – dieses Gefühl scheint die Corona-Pandemie überdauert zu haben.