Radprofis online : Virtuell auf Schweizer Berggipfel

In der durch die Coronavirus-Pandemie erzwungenen Pause verlegen die Radprofis ihre Rennen in die digitale Welt. Vom 22. bis 26. April werden die „Digital Swiss 5“ ausgetragen, eine Serie von Eintagesrennen, die teilweise auf dem für die Tour de Suisse geplanten Parcours stattfinden. Profis wie Lombardei-Gewinner Bauke Mollema oder Tour-Etappensieger Michael Matthews nutzen ihre Smarttrainer in den eigenen vier Wänden und treten auf der Plattform Rouvy gegeneinander an. Das teilte die Team-Vereinigung Velon am Freitag mit.

„Wir freuen uns sehr auf diese Gelegenheit. Unsere Fahrer sind mit ganzem Herzen dabei und wir sind gespannt, wohin uns das führen wird“, sagte Enrico Poitschke, Sportlicher Leiter des Rennstalls Bora-hansgroha. Neben dem deutschen Team haben bisher Sunweb, Trek-Segafredo und Jumbo-Visma ihre Teilnahme zugesagt. Die Rennen dauern jeweils eine Stunde und werden live im Schweizer Fernsehen übertragen. Pro Mannschaft treten drei Fahrer an, deren Daten wie Herzfrequenz, Geschwindigkeit und Leistung live übertragen werden.

Die echte Tour de Suisse soll in diesem Jahr vom 6. bis 14. Juni ausgetragen werden. Die Austragung ist allerdings ungewiss.