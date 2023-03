Er hat keine Augen für das tropische Grün am Straßenrand und das Andamanische Meer. Jason Osborne ist drauf und dran, ein Radrennen zu gewinnen. Er tut das, was er am besten kann: Sich die Lunge aus dem Hals zu fahren, sein System ans Limit zu bringen und in diesem Grenzbereich zwischen Volldampf voraus und Überanstrengung zu halten.

Es ist die achte und letzte Etappe der Tour de Langkawi in Malaysia. Das Feld ist distanziert, auf den letzten Kilometern wird es sich entscheiden zwischen ihm und einem einzigen verbliebenen Konkurrenten. Osborne zeigt Stärke, fährt voraus, chauffiert den Gegner, der schwer zu kämpfen hat, im Windschatten, zeigt vielleicht zu viel Stärke, verliert. „Ich habe mir das Rennfinale seitdem 100 Mal angesehen und 100 Möglichkeiten gesehen, die Etappe zu gewinnen“, erzählt der einstige Ruderer, der jetzt Radprofi ist. „Jedes Rennszenario, jede Duellsituation ist anders. Aus Fehlern lernt man und Coolness und Rennerfahrung muss ich mir Schritt für Schritt aneignen.“