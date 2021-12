Sippels Sportstunde : Ist Radfahren oder Joggen besser?

Radfahren liegt im Trend. Denn es soll ja so gelenkschonend sein. Aber ist viel Schonung wirklich gut? Oder sollten wir lieber weiter joggen? Was bringt das Herz-Kreislauf-System mehr in Schwung?

Ich habe in meinem Freundeskreis einen gewissen Trend festgestellt: Fahrradtaschen. An den Gepäckträgern von drei Freundinnen, die ich länger nicht gesehen hatte, baumelten sie plötzlich. Huch, ich habe etwas verpasst, dachte ich. Sie hingen an frisch gekauften Trekkingrädern. Wo sind die klapprigen Räder geblieben, die an Bahnhöfen und in Barstraßen abgestellt werden können? Vielleicht stehen sie noch genau dort, wenn sie nicht geklaut worden sind.

Aber irgendwas hält mich davon ab, mich selbst ins Fahrradtaschen-Shopping zu stürzen. Und ich weiß jetzt auch, was: Mich erinnert das an mittelalte Paare, die sehr langsam auf gut befestigten Fahrradwegen fahren. Bye-bye, Rucksäcke, hallo Fahrrad­taschen und Bequemlichkeit! Soll ja auch so toll gelenkschonend sein. Radeln jetzt deswegen alle wie verrückt? Ist Radfahren das schonende Joggen? Und ist so viel Schonung wirklich gut?