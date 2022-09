Spannung bei Straßenrad-WM : Der große Zapfenstreich im Radsport

Ein Jahr kann im Radsport eine enorm lange Zeit sein. Im September 2021 war Julian Ala­philippe ganz oben, krönte in Belgien seine starke Saison mit dem zweiten Weltmeistertitel in Serie. Doch seitdem war der französische Star in dem in seiner Zunft so sehr wertgeschätzten Weltmeistertrikot nur selten ra­delnd unterwegs.

Eine gesundheitsschädi­gen­de Pechsträhne mit heftigen Stürzen hat Alaphilippe das ganze Jahr nie recht in Tritt kommen lassen. Körperlich und vor allem mental haben ihn die Vorkommnisse getroffen, sagte er. Dass er sich bei seiner ersten Landesrundfahrt des Jahres, der Vuelta a Es­paña, unlängst die Schulter auskugelte, passt deshalb quasi in seine persönliche Schreckensserie.