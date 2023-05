Es war ein Blitz aus heiterem Himmel, als Remco Evenepoel im Radsport erschien. Er war bis dahin Fußballspieler, Kapitän der belgischen U-17-Nationalmannschaft. Aber als sich der Übergang von den Junioren zu den Profis schwierig gestaltete, war Evenepoel aufs Rennrad umgestiegen. Überragende Ausdauerwerte bei Leistungstests hatten ihn auf die Idee gebracht, es auf zwei Rädern zu versuchen. Mit durchschlagendem Erfolg. Mit 18 schon war er Juniorenweltmeister auf der Straße und im Zeitfahren. Auch bei den Profis fuhr er bald von Sieg zu Sieg. Belgien jubelte. Ein neuer Eddy Merckx?

Tatsächlich fuhr Evenepoel an guten Tagen alles in Grund und Boden, aber mit 20 Jahren hatte er noch nicht die Stabilität, die Erfahrung und auch nicht die Kraft, die in der Ruhe liegt, wie sie etwa der ein Jahr ältere Slowene Tadej Pogacar hat, der schon zweimal die Tour de France gewann. Der Fußballspieler Evenepoel kam mit lautem, manchmal arrogantem Selbstbewusstsein im stolzen Profiradsport an, in dem man seit Urzeiten gewohnt ist, dass sich junge Fahrer in der Hierarchie hochzudienen haben (Jahrhunderttalente wie Merckx oder Hinault waren die Ausnahme). Die Art des Neulings kam nicht gut an im Peloton, auch nicht im Kreis seines Teams Soudal Quick-Step, wenn er mal wieder Teamorder Teamorder sein ließ und auf eigene Rechnung fuhr in einem Sport, in dem Einsteiger für Helferdienste vorgesehen sind.