Mathieu van der Poel ist gelungen, was noch kein Radrennfahrer vor ihm geschafft hat. Er hat im selben Jahr nicht nur die Cross-Weltmeisterschaft, sondern auch die WM im Straßenrennen gewonnen. Der 28 Jahre alte Niederländer, der im Frühjahr auch den Klassiker Paris–Roubaix für sich entschieden hatte, gewann am Sonntag in Glasgow trotz eines Sturzes am Ende der vorletzten Runde überlegen das begehrte Regenbogentrikot, das der Weltmeister auf der Straße im folgenden Jahr bei jedem seiner Rennen tragen darf. „Es bedeutet mir alles. Das war eines meiner großen Ziele und komplettiert meine Karriere“, sagte van der Poel: „Das war mein wichtigster Sieg. Ich kann es kaum erwarten, für ein Jahr im Regenbogentrikot zu fahren.“

Van der Poel und die anderen 194 gestarteten Fahrer hatten bei dieser WM zunächst eine unfreiwillige, fast eine Stunde dauernde Pause einlegen müssen. Grund war nach rund 80 Kilometern eine Protestaktion auf der Strecke. Eine Gruppe von Demonstranten hatte an einem Anstieg eine enge Straße blockiert und zunächst eine neunköpfige Ausreißergruppe und dann sechseinhalb Minuten später auch das große Feld zum Stillstand gebracht. Die Unterbrechung dauerte fast eine Stunde. Die Rennfahrer vertraten sich die Beine, so gut es ging, ehe sie wieder in den Sattel steigen und auf die Jagd nach dem Titel gehen konnten. Die Neuner-Spitze machte den Anfang, der Rest folgte im Abstand von 6:30 Minuten.

Das Tempo war von Beginn an hoch, es ging ordentlich zur Sache. Wie schon bei der Tour de France im Juli zu sehen, hat sich der moderne Radsport in eine Richtung entwickelt, in der sich die besten Fahrer kaum noch eine Atempause gönnen. Früher gab es auch bei Weltmeisterschaften, gerade bei so elend langen Strecken wie jetzt in Glasgow mit 271 Kilometern, Rennphasen, in denen die Favoriten ein paar Ausreißer kontrolliert vorausradeln ließen und es sich ansonsten im großen Feld gemütlich machten. Jetzt aber ist jederzeit Hochdruck auf die Pedale angesagt. So war auch diese Weltmeisterschaft auf dem 14,3 Kilometer langen Rundkurs ein zunehmend brutales Ausscheidungsfahren. Immer wieder forcierte einer der Favoriten das Tempo.

Van der Poel dreht mächtig auf

90 Kilometer vor dem Ziel war es van der Poel, der erstmals mächtig aufdrehte, und so ging es immer weiter. Keine Pause, kein Verschnaufen für alle, die sich eine Chance ausrechneten, am Ende um den WM-Titel mitzufahren. Um alles dann noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon war, schickte der Wettergott noch ein paar Regenschauer, in denen sich der Italiener Alberto Bettiol als Solist versuchte, da waren noch rund 50 Kilometer zu fahren. Dahinter im Abstand von 20, manchmal 30 Sekunden folgten die großen Namen: der zweifache Tour-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien, van der Poel, der Däne Mads Pedersen und der Belgier Wout van Aert. Nicht mehr dabei war der belgische Titelverteidiger Remco Evenepoel, auch ihm war die Kraft ausgegangen.

So waren die belgischen Hoffnungen auf van Aert übergegangen, den zweiten Kapitän, auf den die stärkste Nationalmannschaft im Feld gesetzt hatte. Kapitän Nummer drei, Jasper Philipsen, hatte angesichts des enormen Tempos schon früh alle Hoffnungen begraben müssen, er wäre die belgische Trumpfkarte in einem Massensprint gewesen. Doch dies war keine Strecke und kein Rennverlauf für einen Sprinter. Dies war eine Strecke und ein Rennverlauf für tempoharte Klassikerfahrer, für die ganz harten Jungs.

22 Kilometer waren noch zu fahren, da hatte der Viererzug um Pogacar an der schwierigsten Stelle, einer 14,5 Prozent steilen Rampe, Ausreißer Bettiol eingeholt. Diesen Moment nutzte van der Poel zum entscheidenden Angriff. Schnell legte er 30 Sekunden zwischen sich und seine nun drei Verfolger. Und dann der Schreckmoment. Van der Poel, der schon ausschaute wie der sichere Sieger, stürzte auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve. Er rappelte sich auf, fuhr mit blutenden Wunden an Hand und Knie und mit zerfetztem Trikot weiter, das Rad zwar noch intakt, nur eines der beiden Klickpedale nicht mehr.

Van der Poel hatte auf der einen Seite keinen Zug mehr auf dem Pedal, aber die drei Konkurrenten hinten, die sich schon aufgegeben hatten, erfuhren ohne Funkverbindung zu den Sportlichen Leitern, die bei Weltmeisterschaften verboten sind, nichts von seinem Missgeschick und kamen ihm nicht näher. Im Gegenteil. Van der Poel vergrößerte seinen Vorsprung Sekunde um Sekunde. Am Ende lag er rund anderthalb Minuten vorn. Für die drei hinter ihm ging es nur noch um die Plätze auf dem Podium. Die holten sich als erste Verlierer Wout van Aert und Tadej Pogacar, der den Sprint um Platz drei gegen Mads Pedersen gewann.