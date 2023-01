Radprofi Jonas Rutsch : Heimische Saunagänge für die Tour Down Under

Heimische Saunagänge für die Tour Down Under

Der Odenwälder Radprofi Jonas Rutsch tritt zum Saisonstart traditionell in Australien in die Pedale. Erster Höhepunkt für ihn ist der Klassiker Paris-Roubaix. Und dann steht die Tour de France an.

Besondere Aufgaben erfordern spezielle Vorbereitungsmaßnahmen. Und Jonas Rutschs Aufgabe besteht nun mal darin, seine Radsaison im australischen Sommer zu beginnen. Darum hat er, der bei der Berufsausübung eigentlich kühle Temperaturen bevorzugt, im heimischen Odenwald vorgesorgt. Rutsch hat sich eine eigene kleine Sauna angeschafft, um „ein spezielles Hitzetraining für den Körper absolvieren zu können“, wie er sagt. In den Winterwochen vor Abreise hat er sich regelmäßig auf dem Rollentrainer ausgepowert – allerdings bei ausgeschaltetem Ventilator.

Direkt im Anschluss ging es dann in die Sauna. Das sei ihm in den ersten Trainingstagen in Australien zugutegekommen, ist Rutsch überzeugt. Auch wenn der Unterschied zwischen hessischem Winter und 40 Grad im australischen Südwesten „schon hart“ ist, wie Rutsch am Telefon sagt. Zumal einige europäische Rennfahrer Sonnenbrände erlitten hätten und der Hesse penibel genau auf doppelten und dreifachen Sonnenschutz achtet. Und natürlich darauf, sportlich gut in ein wichtiges Jahr seiner Profikarriere zu starten.

Saison 2022 in Summe misslungen

Zwei Jahre lang ist der traditionelle Saisonauftakt bei der Tour Down Under coronabedingt ausgefallen. Bei der letztmaligen Austragung 2020 stand Rutsch als Rookie auf WorldTour-Ebene an der Startlinie – und staunte. Über die Abläufe auf Reisen mit dem neuen Team. Über die Ansammlung an Klassefahrern um ihn herum im Peloton. Darüber, dass er sofort mithalten, ja auf manchen Teilstücken sogar Tempo machen oder in einer Ausreißergruppe fahren konnte. Darüber, dass der Traum tatsächlich wahr geworden ist und eine ganze Profikarriere in diesem Moment vor ihm lag. Inklusive aller Chancen und Unwägbarkeiten. Zu den Unwägbarkeiten gehörte freilich, dass die Räder, die Rutsch nun mit voller Lust und Wucht antreiben wollte, zwei Monate abrupt zum Stillstand kamen: Lockdown.

Die Saison 2022, Rutschs drittes Profijahr, war die erste, bei dem die Pandemie nicht alles diktierte. Da wirkte es fast wie schwarzer Humor, dass ausgerechnet eine Corona-Infektion zur Unzeit für einen Klassikerfahrer wie ihn hauptverantwortlich dafür gewesen ist, dass es eine in Summe misslungene Saison war. Das will Jonas Rutsch nun alles hinter sich lassen beim Neustart 2023. Das Wintertraining sei „perfekt gelaufen“, die Substanz und Basis geschaffen. Die überwiegend milden Temperaturen in Rhein-Main ließen auch lange Ausfahrten daheim zu. Regelmäßig auch im Verbund mit dem Oberurseler Profi John Degenkolb (Team DSM) und dem Darmstädter Speedskater und Eisschnellläufer Felix Rijhnen.

Jahr vier im professionellen Räderwerk soll einen Sprung nach vorne bedeuten, sollen Rutschs anerkannte Entwicklung und Fähigkeiten nicht nur als Helfer in den Rennen, sondern auch konkret in den Ergebnislisten sichtbar machen. Mit „die Sau rauslassen“ hat Rutsch seine Ziele für das Jahr beschrieben. „Der Prozess und Aufbau ist auf Paris-Roubaix ausgerichtet“, sagt der 24-Jährige, also auf den prestigeträchtigen und härtesten Klassiker, bei dem er 2021 mit Platz elf beeindruckte und anschließend auch bei seinem Tour-de-France-Debüt überzeugte. „Und bei der Tour Down Under geht es nun richtig los.“

An diesem Dienstag startet die fünftägige Rundfahrt mit einem 5,5 Kilometer langen Prolog in der City von Adelaide. Die finale Etappe am Samstag beispielsweise bietet eine knackige Route mit diversen Anstiegen. Schon am vergangenen Samstag trat er erstmals unter Rennbedingungen in die Pedalen. Das Kriterium Schwalbe Classic in Adelaide gilt gemeinhin als hors d’oeuvre für die Rennen Down Under.

Nach dem australischen Ausflug geht es für den Erbacher in ein weiteres Teamtrainingslager in Girona, ehe dann mit dem sogenannten „Opening Weekend“ die Klassikersaison beginnt. Dort will Rutsch für sein amerikanisches Team EF Education – Easy Post schon konkurrenzfähig am Start sein. Über die Teilnahme an der Fernfahrt Paris-Nizza Anfang März will Rutsch sich dann seiner Topform nähern mit Zielrichtung Paris-Roubaix am 9. April. Bis dann die dritte Teilnahme in Serie bei der Tour de France folgen soll, hofft er.

Dieses Jahr dann aber unter veränderten Rahmenbedingungen. Der Ankunft des ecuadorianischen Radstars Richard Carapaz bei der Equipe EF Education – Easy Post sei Dank. „Wenn du jemanden im Team hast, der die Tour gewinnen kann, verändert dies das ganze Gefüge“, so Rutsch. Er will zügig einen guten Platz darin finden und behaupten – gegebenenfalls auch durch viel Arbeit in der heimischen Sauna.