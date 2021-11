Sieger beim Race to Dubai : Die Sternstunde des Collin Morikawa

Collin Morikawa spielt erst seit knapp zweieinhalb Jahren professionell Golf. In dieser kurzen Zeit hat der 24 Jahre alte Kalifornier bereits fünfmal auf der amerikanischen PGA Tour gewonnen, darunter zwei Major-Siege, die PGA Championship 2020 und in diesem Jahr die British Open. Schon jetzt gilt der 1,75 Meter große Profi aus Los Angeles als einer der Besten der Welt, obwohl er den Ball vom Abschlag nur durchschnittlich weit schlägt. Aber das macht er mit seiner Präzision mit den Eisen mehr als wett. Am Sonntag gelang dem Weltranglistenzweiten ein ganz besonderer Coup. Er gewann als erster Amerikaner das Race to Dubai, die Geldrangliste der European Tour, die von 1972 bis 2008 Order of Merit hieß.

Aber nicht nur das: Morikawa holte sich am Sonntag auf dem Earth Course der Jumeirah Golf Estates in Dubai auch noch den Sieg beim Abschlussturnier der fünfzig Saisonbesten der European Tour. Mit einer fulminanten Abschlussrunde von 66 Schlägen sicherte er sich eines der größten Siegespreisgelder im Golf: drei Millionen Dollar (rund 2,66 Millionen Euro). Hinzu kommt eine weitere Million Dollar (886.500 Euro) aus dem Bonuspool für den Sieg im Race to Dubai. Zuletzt war dieser Doppelsieg dem spanischen Weltranglistenersten Jon Rahm vor zwei Jahren gelungen. Er hatte vor zwei Wochen seine Teilnahme in Dubai abgesagt, bleibt weiter die Nummer eins, ganz knapp vor Morikawa.

Dass Morikowa eines Tages wie in der Amateur-Weltrangliste (drei Wochen 2018) auch bei den Profis ganz oben stehen wird, daran zweifelt nach seinem glanzvollen Auftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten kaum jemand. Der Amerikaner, der als Spitzenreiter im Race to Dubai angereist war, baute mit dem Siegespreisgeld seine Führung im Race to Dubai weit aus. Er siegte in der Saisonwertung mit 5854,4 Punkten, was einem Preisgeld von rund 5,85 Millionen Euro entspricht, souverän vor seinem Landsmann Billy Horschel (3716,2 Punkte) der am Sonntag nur den 32. Platz belegte.

Trainerwechsel zahlt sich aus

Ebenso souverän wie die Geldrangliste gewann Morikawa auch das letzte Turnier der European Tour, die ab nächster Woche, wenn die neue Saison 2021/22 in Südafrika beginnt, für zehn Jahre DP World Tour heißen wird. Morikawa sicherte sich seinen vierten Sieg auf der European Tour mit 271 Schlägen (17 unter Par). Dank seines Schlussspurts von fünf Birdies auf den letzten sieben Löchern lagen die beiden Zweitplatzierten, der englische Vorjahressieger Matt Fitzpatrick und der Schwede Alexander Björk (beide 274 Schläge), am Ende drei Schläge zurück.

Während Morikawa am Ende gleich zwei Trophäen bei der Siegerehrung hochhielt, erlebte Rory McIlroy einen der bittersten Tage seiner glanzvollen Karriere – und das bei einem Turnier, das er bereits zweimal, 2012 und 2015, gewonnen hatte. Der Nordire hatte nach der ersten und der dritten Runde das Feld angeführt. In Interviews hatte er immer wieder erklärt, dass er mit sich und seinem Spiel im Reinen sei. Er spiele wieder bei großen Turnieren um den Sieg mit. Nach seinem enttäuschenden Auftritt beim Ryder Cup in Wisconsin war McIlroy zurück zu seinem Trainer Michael Bannon gewechselt, der ihn in seinem Heimatklub in Holywood seit seinem achten Lebensjahr trainiert.

Der Wechsel hatte sich gelohnt. Bei seinem ersten Turnier nach dem Ryder Cup feierte er beim CJ Cup in Las Vegas seinen zwanzigsten Sieg auf der PGA Tour. Er war am Sonntag in die Schlussrunde mit drei Schlägen Vorsprung vor dem fünftplatzierten Morikawa gegangen. Nachdem er schon einige Birdie-Chancen ausgelassen hatte, traf am 15. Loch sein zweiter Schlag den Fahnenstock, sprang von dort in den Bunker, und McIlroy kassierte ein Bogey. Dieses Missgeschick erschütterte den Publikumsliebling schwer, dem danach zwei weitere Bogeys unterliefen. McIlroy fiel mit einer Schlussrunde von 74 und insgesamt 276 Schlägen auf den geteilten sechsten Platz zurück.

Mehr zum Thema 1/

Morikawa kämpfte bei der Siegerehrung mit den Tränen und tat sich schwer, alle üblichen Danksagungen zu absolvieren. Kurz nach der Runde, als sein Sieg schon feststand, bevor McIlroy das letzte Grün erreichte, konnte der Amerikaner seinen jüngsten Coup noch bestens erklären: „Ich habe an den ersten sechs Löchern keine Birdies spielen können. Aber als ich nach neun Löchern sah, dass ich immer noch nur zwei, drei Schläge zurücklag, habe ich noch immer daran geglaubt, das Turnier noch gewinnen zu können. Mein Birdie am zwölften Loch war dann der Funke, der mich richtig in Schwung brachte. Das Race to Dubai als erster Amerikaner zu gewinnen fühlt sich großartig an. Es ist eine ganz besondere Ehre.“