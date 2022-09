Aktualisiert am

Tod von Königin Elisabeth II. : Viele Sportveranstaltungen in England abgesagt

Die ganze Welt trauert um die verstorbene Königin. In England wurden zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt. Auch die amerikanische National Football League setzt ein Zeichen.

Nach dem Tod der britischen Königin Elisabeth II. haben zahlreiche Sportveranstalter reagiert und geplante Wettkämpfe unterbrochen oder abgesagt. Betroffen sind davon unter anderem ein Golf-Turnier, Pferderennen und Rugby-Spiele sowie zumindest die für Freitag angesetzten unterklassigen Fußballspiele Burnley gegen Norwich City und Tranmere Rovers gegen Stockport County.

Die Veranstalter der BMW PGA Championship in Wentworth unterbrachen das Turnier nach Bekanntwerden des Todes am Donnerstag und wollen den Golfplatz am Freitag geschlossen lassen.

Premier-League-Absage offen

Am Freitagmorgen will der für die zweite, dritte und vierte Spielklasse des englischen Fußballs zuständige Verband English Football League eine Entscheidung fürs Wochenende treffen. Dies solle in Abstimmung mit anderen Sportarten geschehen, teilte die ELF mit.

Ob auch über eine Absage der für die kommenden Tage angesetzten Fußballspiele in der Premier League nachgedacht wird, ging aus der veröffentlichten Kondolenzbotschaft nicht hervor. Am Donnerstagabend gab es bei mehreren Spielen des Fußball-Europapokals Schweigeminuten. Bei Partien mit britischer Beteiligung wurden sie nach Angaben der UEFA am Donnerstagabend „als Zeichen des Respekts nach dem traurigen Ableben Ihrer Majestät“ eingelegt.

Nach Angaben der amerikanischen Nachrichtenagentur AP wurden Pferderennen am Donnerstag abgebrochen und die für Freitag geplanten Wettkämpfe abgesagt. Nationale Rugby-Spiele sollen am Wochenende nicht stattfinden.

Die Veranstalter der Tour of Britain sagten zunächst die Freitagsetappe der Radrundfahrt ab und erklärten das Rennen am späten Abend schließlich für beendet. Die Etappen am Wochenende finden ebenfalls nicht mehr statt. Alle begründeten ihre Entscheidung mit dem Respekt vor der verstorbenen Königin.

Auch die NFL hat vor dem Saisonstart der Queen gedacht. Vor dem Football-Duell des Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams mit den Buffalo Bills in Los Angeles am Donnerstagabend (Ortszeit) forderte der Stadionsprecher die Zuschauer zu einem Moment der Ruhe auf und würdigte die Queen, deren Botschaft „von Geschlossenheit und Friede Menschen auf der ganzen Welt inspiriert“ habe. Nachdem zunächst ein Foto und die Lebensdaten der Queen eingeblendet worden waren, wurde die riesige Videowand im SoFi Stadium schwarz.