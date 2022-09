Monarchische Schwimmerin : Die Queen als Rettung

Nah am Wasser gebaut: Der Künstler Manas Sahoo schafft ein Sandkunstwerk zu Ehren von Königin Elizabeth II. an einem Strand. Bild: picture alliance/dpa/AP

Ihre Majestät hatte mehr als einen Sinn für Sport. Zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne schickte sie den Gatten, 1988 in Calgary ließ sie sich von der Generalgouverneurin von Kanada vertreten. 2012 in London wurde sie von „James Bond“ abgeholt zum „Fallschirmsprung“.

Monarchisches Pflichtprogramm, genau wie die Endspiele in Wembley. Jedenfalls als die Deutschen spielten, bei der WM 1966 und der Europameisterschaft dreißig Jahre später. Mal verliert man, mal gewinnt man, am Ende trifft Königin auf Kapitän. Elisabeth Windsor hatte für die Herren Seeler und Klinsmann jeweils ein gutes Wort.

Ihr sportliches Talent war da längst hinterlegt. Die junge Prinzessin ließ sich bei der Royal Life Saving Society zur Rettungsschwimmerin ausbilden, „sehr anstrengend“ sei das gewesen, erzählte sie vergangenes Jahr einer jungen Rettungsschwimmerin, die ein Kind wiederbelebt hatte, in einer Videokonferenz.

Mehr zum Thema 1/

Als sie mit 14 Jahren, im Frühjahr 1941, ihre Auszeichnung für ihre Ausbildung bekommen habe, sei sie sehr stolz gewesen. Der Pool des Bath Club in Mayfair, in dem die junge Elisabeth zur Rettungsschwimmerin wurde, wurde bald darauf von den Deutschen zerbombt.