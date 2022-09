Königin und Alleinherrscher : Die Queen als Chauffeurin

Der saudische Kronprinz bekam es im Auto mit der Queen am Steuer mit der Angst zu tun. Der bahrainische König wurde zum Pferdesport eingeladen. Ihre Majestät hielt Alleinherrscher nicht auf Distanz.

Vom königlichen Sinn fürs Praktische gibt es nun viel zu lesen. Zum Beispiel die Anekdote vom Besuch des künftigen saudischen Königs auf dem schottischen Landsitz Ende der Neunziger, der zur Spritztour gebeten wird.

Der Ausflug wird zur Sonderprüfung im Land Rover, am Steuer sitzt zur Überraschung des Kronprinzen die Königin selbst und drückt, während sie in Konversation macht, das Gaspedal so lange Richtung Bodenblech, bis der Gast den Übersetzer wissen lässt, ihm wäre es recht, wenn sich Madam auf das Fahren konzentrieren würde.

Die Botschaft der Queen kam nicht an. Den eigenen Untertaninnen sprach das Haus Al Saud erst rund zwanzig Jahre später das Recht zu, eine Fahrerlaubnis zu erlangen. Und der Königin liebste Sportveranstaltung, ihre Royal Windsor Horse Show, war regelmäßig Anlass für demokratischen Protest: Die Hausherrin ließ sich auch von den Sportsfreunden aus dem Haus der Al Khalifas beschenken.

Die Vorliebe des bahrainischen Königs für Vollblüter wird nur noch übertroffen von seiner Abneigung gegen die Herausforderung seines Alleinherrscheranspruchs. Sein Volk hat er 2011 blutig niedergehalten, bei der Pferdeschau in Windsor war er auch dieses Jahr willkommen.