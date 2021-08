Quälender Mont Ventoux : Fata Morgana beim Rennradfahren

Aktualisiert am

Eine Mirage und ein anerkennend nickender Kampfpilot? Der Mont Ventoux fasziniert Rennradfahrer und bringt sie an ihre Grenzen – dabei gibt es eine Alternative. Eine Glosse.

Vor ein paar Wochen hat die Tour de France Station am Mont Ventoux gemacht, vielleicht erinnern Sie sich. Zweimal sind die Profis über diesen mächtigen Berg gefahren. Jetzt, ein paar Wochen später, bin auch ich mal wieder da. Der Ventoux ist über die Jahre ein alter Vertrauter geworden, so oft waren wir – Freunde, Familie – mit den Rennrädern hier, so oft sind wir diese 1600 Höhenmeter hinaufgestrampelt und oben er­schöpft und glücklich angekommen.

Jetzt ist es wieder schrecklich heiß hier, wie immer im August. Die Mutigen, die hinaufradeln, tun gut daran, früh morgens aufzubrechen. Und Trinkflaschen mitzunehmen, lieber eine zu viel als eine zu wenig. Wer dort oben zu wenig trinkt und womöglich auch noch zu wenig trainiert hat, der kann in dieser steinernen Wüste ganz wundersame Dinge erleben.

Ein Freund, mit dem ich oft oben war, schwört bis heute, dass er einmal kurz unterhalb des Gipfels einem französischen Kampfpiloten aus nächster Nähe in die Augen gesehen hat. Das wäre nichts Besonderes, allerdings habe der Kampfpilot nicht auf einem Rennrad gesessen, sondern im Cockpit seiner Mirage, von wo aus er ihm, dem Freund, anerkennend zugenickt habe.

Nun ist es so, dass die französische Luftwaffe den einsam aufragenden Riesen der Provence, den Ventoux, tatsächlich hin und wieder als Landmarkierung anfliegt, sehr laut und ziemlich tief, aber dass ein Pilot aus seinem Cockpit... Nun ja, der Freund bleibt dabei: Der Typ habe genickt, und wie sollte er es anders getan haben als anerkennend.

Es gibt Alternativen

Nichts gegen eine gelegentliche Mirage, eine Fata Morgana beim Rennradfahren. Durch die Köpfe der Helden der Tour de France ist sicher schon Erstaunlicheres geflogen als ein Kampfflugzeug, aber in diesem Jahr ließen wir den Berg der Berge einfach nur mal Berg sein. Ich sage es nicht gern, aber es gibt tatsächlich Alternativen, wenn die Knochen und die Kondition gerade die Meinung vertreten, die Auffahrt sei aktuell keine gute Idee, quasi Arbeitsverweigerung. Und tatsächlich: Es gibt Alternativen.

Ein Hotel in einem Örtchen namens Crillon-le-Brave zum Beispiel mit einem unglaublichen Panoramablick auf die Landschaft und den Ventoux. Jean-Baptiste managt die zwölf Zimmer dieses sagenhaften Hotels, und sein Name verspricht nicht zu viel. Sogar ein Teleskop steht im Gemeinschaftsraum, fili­gran ausgerichtet auf den Gipfel des Ventoux. Schaut man hindurch, kann man den Radlern oben fast in die müden Augen schauen. Und wer weiß, mit ein wenig Glück ließe sich aus der Ferne vielleicht auch mal ein Kampfjet aus der Nähe sehen, ein Pilot, ein Nicken, anerkennend. Die Radler dort oben, ich weiß es, sie hätten es verdient.