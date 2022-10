Putins Macht im Sport : Ein Boxer als Spielball der Präsidenten

Aktualisiert am

Nach seiner Erfolgskarriere im Ring will Roy Jones Jr. den Boxsport als olympische Disziplin retten. Doch die enge Verbindung zu Russland wirft einen tiefen Schatten auf den Vermittler.

„Captain Hook“, „Superman Junior“, „Pensacola Express“: Als Aktiver im Ring hat Roy Jones Jr. eine ganze Reihe besonderer Prädikate eingesammelt. Das wertvollste war mit Sicherheit das des „Fighter of the Decade“, den ihm amerikanische Fachjournalisten im Rückblick auf die 1990er-Jahre und seine WM-Titel in drei Gewichtsklassen verliehen (später kam noch ein einmaliger WM-Triumph im Schwergewicht hinzu).

In diesen Tagen hat der Altstar, 63 Jahre und aus Florida, einen anderen Titel: Er ist nun „Ambassador“ der International Boxing Association (IBA). Das ist der Weltverband der olympischen Boxer. Jones Jr. will diesen vor der durch das IOC angedrohten Verbannung aus dem offiziellen Wettbewerb der Sommerspiele 2028 in Los Angeles bewahren.