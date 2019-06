Das Deutsche Springderby lebt! Und zwar gut. Das ist in Zeiten, in denen unsere Gewissheiten uns eine nach der anderen entgleiten, ein beruhigendes Gefühl. Der Große Wall, der seit Jahrzehnten Bilder vom Prinzip des Abrutschens liefert, als stabile Konstante. Pulvermanns Grab, dieses schicksalsträchtige Hindernis, als Symbol für das Unvergängliche.

Zum 90. Mal wird an diesem Sonntag (13.45 Uhr) das Springderby ausgetragen, und die Naturhindernisse auf dem ehrwürdigen Platz im feinen Hamburger Stadtviertel Klein Flottbek gehören immer noch zum kollektiven deutschen Besitzstand. Irische Wälle. Busch-Oxer. Eisenbahnschranken. Holsteiner Wegesprünge. Das klingt wie eine alte Beschwörungsformel. Da also kommen wir her. Viele, die heute vorne mitreiten, haben als Kinder das Derby im Fernsehen gesehen. Ihre Eltern sowieso. Und die Großeltern womöglich sogar in einer Ära, in der es noch gar nicht möglich war, auf etwas anderes umzuschalten.