Missbrauch im Turnsport : Die Angst, Wasser zu trinken

Berichte aus Italien über psychischen Missbrauch in der Rhythmischen Sportgymnastik erreichen die Turn-WM in Liverpool. Das Problem ist erkannt, gelöst ist es aber noch lange nicht.

Während in Liverpool die Weltmeisterschaft der Turnerinnen und Turner stattfindet, dreht sich in Italien gerade alles um die Rhythmische Sportgymnastik. Die ehemalige Gymnastin Nina Corradini berichtete in einem Interview mit der Tageszeitung „La Repubblica“ vergangene Woche über die erlebten Abscheulichkeiten: Vor dem gesamten Team sei die Gymnastin täglich vor Beginn der morgendlichen Trainingseinheit auf die Waage gestellt worden, nur in Unterhose bekleidet.

Schon 100 Gramm zu viel habe zu Geschrei oder Kommentaren wie „Und jetzt dreh dich um, damit deine Teamkolleginnen deinen riesigen Hintern anschauen können!“ geführt. Corradini entwickelte eine schwere Essstörung. Seit ihrer Erzählung kommen jeden Tag neue verstörende Berichte über schweren psychischen Missbrauch hinzu. Was das mit der WM zu tun? Mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte.