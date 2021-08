Psychischer Druck bei Athleten : „Es ist die ultimative Prüfung“

Sie sind Chefarzt und Ärztlicher Direktor an einer Privatklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die sich unter anderen auf Leistungssportler mit psychischen Leiden spezialisiert hat. Gerade während der Olympischen Spiele tritt die mentale Gesundheit von Athleten in den Vordergrund. Brauchen diese eine ganz eigene Form von Hilfe?

Aus meiner Sicht ist es eine besondere Gruppe von Menschen, die schon gewohnt ist, ganz besondere Herausforderungen anzunehmen, deswegen muss man mit ihnen etwas anders umgehen. Leistungssportler sind auf einem ganz anderen Leistungs- und Leidenslevel. Man muss schauen, in welcher Phase sich die Sportler befinden. Da gibt es drei Prototypen: Solche, die einen seelischen Einbruch haben, aber sagen: „Ich bin Sportler, ich will einer bleiben, ich will noch mehr erreichen.“ Dann gibt es solche, die ein bisschen die Sinnfrage stellen: „Mach ich da weiter?“ Und es gibt eine dritte Gruppe, die abtrainieren wollen, die sagen: „Ich habe mein sportliches Karriereende vor Augen.“ Letzteres müssen Sie sich wie bei der Rente vorstellen, dass beim Karriereende die Sportler plötzlich merken, was fehlt: die Anerkennung, der Zuspruch, die fortgesetzte Unterstützung von allen, die beteiligt waren an dem Erfolg. Und wenn die Athleten dann merken, dass sich dieses Netz langsam auflöst und anderen, Jüngeren, zuwendet, dann werden einige schon schwer depressiv und bekommen eine Sinnkrise.