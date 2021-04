Protest gegen Wahlgesetz : Zu Trumps Ärger macht der Baseball jetzt Ernst

Seit Anfang des Jahres tauchen in Amerikas sozialen Medien Mitteilungen auf, die erahnen lassen, wie sehr Donald Trump die alten Zeiten vermisst. Seit Twitter ihn Anfang des Jahres von seiner Internetplattform aussperrte, kommt er dort nur noch auf Umwegen zu Wort. Die Prozedur geht so: Er schreibt einen Text unter einer dreimal so großen Überschrift („Erklärung von Donald Trump, dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika“), faksimiliert ihn und lässt die Kopie anschließend von alten Getreuen in die Twitter-Welt lancieren.

F.A.Z. Frühdenker –

Der Newsletter für Deutschland Jeden Morgen sorgfältig ausgewählt und kompetent eingeordnet. Die bedeutenden Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland und der Welt. Jetzt anmelden

Die Operation wirkt unbeholfen wie Flaschenpost, was ihren geringen Triggereffekt erklärt. Doch gelegentlich sind die Äußerungen so schrill, dass sie von den konventionellen Medien aufgegriffen werden. So wie am Samstag, als Trump von seinen Anhängern den Boykott von Weltfirmen wie Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, United Parcel Service und Merck forderte. „Es ist Zeit für Republikaner und Konservative, endlich zurückzukämpfen“, schrieb er und vergaß in dem Zusammenhang auch nicht die oberste Profi-Baseballliga (MLB).