„Hecht muss weg! Frauendorf muss weg!“ Jetzt ist Hecht weg. Und Frauendorf auch nur noch für eine Übergangszeit da. Gern hätte er noch „den letzten Satz gespielt“, sagte René Hecht im Duktus eines Volleyballers, und seine Amtszeit bis 2024 weitergeführt. Doch dazu wird es nicht kommen. Nach seinem Rücktritt als Präsident des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) hat sich der 61 Jahre alte Berliner nun fest vorgenommen, kein schlechter Verlierer zu sein. Auch die 32-jährige Julia Frauendorf, Vorstand im DVV, erklärt, nicht im Ärger nach hinten schauen zu wollen.

Bei einem Krisengipfel vor einer Woche in Göttingen hatten die Mehrzahl der Landesverbände und die Volleyball-Bundesliga (VBL) dem Präsidium um Hecht das Vertrauen entzogen. Dem Rekord-Nationalspieler, der den Verband seit 2018 führte, wurde schlechte Amtsführung vorgeworfen. Misserfolge der Nationalteams legten Kritiker ihm ebenfalls zur Last. Vorstand Julia Frauendorf, die den Verband digitaler, weiblicher und moderner gestalten wollte, hat es offensichtlich nicht geschafft, die Leute mitzunehmen. Sie wurde während der gesamten eineinhalb Jahre ihres Wirkens von etablierten Kräften kritisch betrachtet. Dass mehrere Volleyball-Funktionäre, darunter Ko-Vorstand Bernd Janssen, Nachwuchskoordinator Michael Warm sowie die beiden Sportdirektoren Niclas Hildebrandt und Christian Dünnes, den Verband verlassen haben – die meisten von ihnen im Unfrieden –, wurde Hechts und Frauendorfs Führungsstilen gleichermaßen angelastet.

Am späten Freitagabend gab der Präsident nun nach einer außerordentlichen Sitzung bekannt, dass er sein Amt niederlegt. Auch die Vizepräsidenten Volker Schiemenz, Holger Schell und Matthias Hach ziehen sich zurück. Julia Frauendorf will noch den geordneten Übergang hin zu einem neuen Präsidium begleiten, ehe sie ihren Posten räumt.

Entscheidungen an der Bar

Als junge Frau sei sie auch an den Strukturen eines von älteren Männern dominierten Verbandssystems gescheitert, erklärte Frauendorf nun. Es habe definitiv Momente gegeben, in denen sie gemerkt habe, nicht akzeptiert zu sein. Nach Sitzungen seien Entscheidungen „an der Bar“ getroffen worden – ohne ihr Beisein. Gelegentlich sei sie auch als „Tochter“ vorgestellt worden. Sie habe versucht, zu lernen, „mit den Dingen umzugehen“ – und sich auf die Sachebene zu konzentrieren. Es war wohl auch der fehlende Stallgeruch, der der ehemaligen Unternehmensberaterin angelastet wurde. Sie spielte zwar seit ihrer Jugend leidenschaftlich Volleyball, aber nur auf Hobbyebene. Nach Ansicht von Olympiasieger Julius Brink habe ihr schlicht die Vision für den Sport gefehlt.

„Sie ist die falsche Person zur falschen Zeit am falschen Ort“, hatte der frühere deutsche Beachvolleyballmeister Alex Walkenhorst bereits vor Wochen zur Einschätzung ihrer Chancen gesagt, sich durchzusetzen. Womit er nicht Frauendorf kritisieren wollte, sondern den Verbandsapparat mit all seinen Verwirrungen. Walkenhorst hatte mit seinem Unternehmen die Organisation und Übertragung der Beachvolleyball-Serie übernommen, nachdem die Vermarktungsagentur des Verbandes pleitegegangen war.

Dass föderale Strukturen Fluch und Segen gleichermaßen bedeuten, ist ein altbekanntes bundesrepublikanisches Problem mit seinen 16 Ländern. Im deutschen Volleyball mit seinen gerade mal 400.000 Mitgliedern wurschteln sogar 17 Landesverbände mit, weil Südbaden, Nordbaden und Württemberg jeweils eigene Einheiten bilden – und nur Bremen und Niedersachsen fusionierten. Am Beharrungsvermögen der Länderfürsten war schon Hechts Vorgänger Thomas Krohne gescheitert. Der Unternehmer, der sich als einziger Profi im Reich der Amateure wähnte, war an der Einführung einer digitalen Plattform gescheitert. Die wurde in Hechts Amtszeit tatsächlich eingeführt – allerdings bereits von einer neueren Plattform auf dem Weg in die digitale Zukunft abgelöst.

Die Profispieler zeigten sich vom Hickhack im Übrigen ungerührt. Nationalmannschaftskapitän Lukas Kampa sagte: „Wir stehen auf dem Feld, wir wollen zu Olympia.“ Für Sportpolitik fühlt er sich, obwohl interessiert, nicht zuständig. Das Männerteam hat bei der Nations League jüngst zwar schwach abgeschnitten, ihm wird aber großes Potential zugestanden. Die Frauen schafften den Sprung in die Finalrunde. Bei den Europameisterschaften und Olympia-Qualifikationen wird sich zeigen, wie gefestigt die Teams sind.

Die hauptamtlichen Strukturen im DVV wurden von Hecht und Co. zuletzt neu zugeschnitten. Es soll nur noch einen Vorstand für Leistungssport geben. Darunter sollen drei leitende Bundestrainer wirken. Die Ausschreibungen enden Ende Juli. Wer das Ganze ehrenamtlich führen soll, ist offen.