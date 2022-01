American Football : Die NFL macht sich doch keine Schande

Sie machen es nicht wie Deutsche und Österreicher 1982 in Gijón: Die Las Vegas Raiders treffen Sekunden vor dem Spielende eine Entscheidung mit Folgen. Das freut auch Ben Roethlisberger, der nun doch noch in die Play-offs darf.

„Sie erlauben mir sicher, dass ich Ihnen die Szenen, die sich da unten abspielen, nicht weiter zerrede. Was hier geboten wird, ist schändlich, anders kann man das überhaupt nicht mehr bezeichnen.“ Was der deutsche Fernsehreporter Eberhard Stanjek 1982 mit diesen Worten beschrieb, ging als „Nichtangriffspakt von Gijón“ in die Sportgeschichte ein. Von einer „Schande“ sprachen Beobachter anschließend, von einem „Skandal“.

Weil sich die Fußballnationalmannschaften aus Deutschland und Österreich bei der Weltmeisterschaft in Spanien einfach minutenlang den Ball zukickten. Weshalb? Weil beide mit dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden Spielstand die nächste Runde erreichen konnten (und auch tatsächlich erreichten). Die Zuschauer pfiffen, winkten mit Taschentüchern, wollten oder konnten es nicht glauben. Stanjek sprach ihnen aus der Seele: „So was, ehrlich gesagt, wie das, was sich hier abspielt, (…) so was habe ich wirklich noch nicht erlebt.“

Dass sich „so was“ noch einmal wiederholen sollte, wirkte lange undenkbar, nicht nur im Fußball. Absprachen im Profisport um des reinen Ergebnisses willen, „Schiebung“, wie es ORF-Radioreporter Manfred Payrhuber 1982 nannte, sind schließlich mit den Werten des Sports nicht vereinbar. Und doch schien genau ein solches Szenario vor dem abschließenden Spieltag der amerikanischen Football-Liga NFL am vergangenen Wochenende plausibel.

Jetzt könnte man die Frage stellen, was ein Fußball-Länderspiel vor 40 Jahren in Europa mit American Football in Jacksonville, Baltimore und Las Vegas im Jahr 2022 zu tun hat – und das vielleicht auch zu Recht. Aber: zumindest so viel, dass amerikanische Sportmedien die Geschehnisse aus Gijón vor den Partien am Sonntagabend auf und ab zitierten, um zu verdeutlichen, was der NFL möglicherweise bevorstehen könnte.

Dazu muss man wissen, dass die National Football League mehr als wohl jede andere Sportliga auf dieser Welt in erster Linie ein Geschäft ist, ein Milliardenbusiness, das den Sport mehr als wohl jede andere Liga in erster Linie als Einnahmequelle versteht. Absprachen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, und sei es auf Kosten des Wettbewerbs: für viele Beobachter keineswegs ausgeschlossen.

Das alles bringt die Geschichte nun nach Las Vegas, die heimischen Raiders spielen gegen die Los Angeles Chargers. Es ist die allerletzte Partie der regulären NFL-Saison, und es geht um alles oder nichts. Der Gewinner zieht als letztes Team in die Play-offs ein, der Verlierer scheidet aus. Die Verlängerung läuft, es steht 32:32, die Uhr zeigt noch zwei Sekunden Restspielzeit. Die Raiders haben den Ball, können aus sicherer Entfernung ein Field Goal schießen und damit für die Entscheidung sorgen. Klare Sache, eigentlich. Oder nicht?

Ortswechsel: Baltimore, früher am Tag. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die heimischen Ravens, und eigentlich rechnete keine der beiden Mannschaften mehr damit, es doch noch in die Play-offs zu schaffen. Bei einem Sieg der Indianapolis Colts, die parallel bei den Jacksonville Jaguars zu Gast sind, dem bis dato schlechtesten Team der Liga, wären sämtliche Chancen für Pittsburgh und Baltimore dahin. Daran glaubten alle, wohl auch Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger, seit 18 Jahren in der NFL und eine Institution auf der Spielmacherposition.

Roethlisberger hatte zuvor sein Karriereende nach dieser Saison angekündigt. Ein letzter Auftritt im Pittsburgh-Trikot also, große Emotionen, in den sozialen Medien machten Abschiedsworte ehemaliger Weggefährten und Zusammenschnitte der Karriere-Höhepunkte von Roethlisberger die Runde.

Ortswechsel: Jacksonville, etwa zur selben Zeit. Die Jaguars schaffen das schier Undenkbare und besiegen die Colts überraschend deutlich mit 26:11.

Zurück nach Baltimore: Es läuft die Verlängerung. Roethlisberger wirft einen erfolgreichen Pass, ein folgender Lauf bringt die Steelers in sichere Entfernung für ein Field Goal. Kicker Chris Boswell trifft, Pittsburgh gewinnt.

Zurück nach Las Vegas: Kicker Daniel Carlson steht bereit. Weil zuvor die Colts, Jaguars, Ravens und Steelers spielten, wie sie eben spielten, ist tatsächlich der unwahrscheinliche und doch zuvor diskutierte Fall eingetreten, dass ein Unentschieden sowohl Las Vegas als auch Los Angeles in die Play-offs brächte. Millionen stehen auf dem Spiel. Warum also ein Risiko eingehen? Raiders-Trainer Richard Bisaccia könnte seine Spieler anweisen, die Partie ohne Field Goal zu beenden, es quasi Deutschland und Österreich gleichzutun.

Dann läuft Carlson an. Schießt. Trifft. Las Vegas jubelt, und Pittsburgh plötzlich auch. Das Karriereende von Roethlisberger ist überraschend verschoben. Mindestens einmal noch wird er für die Steelers aufs Feld gehen. Am kommenden Wochenende in den Play-offs gegen die Kansas City Chiefs. Weil die Raiders im Sinne des Sports handelten und es nicht zu einer Wiederholung der Ereignisse von 1982 kam. „Wir hatten am Ende eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen“, sagte Las-Vegas-Trainer Bisaccia später dazu. „Wir haben nicht gezögert.“