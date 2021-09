Platzreife im Golf : Der zweitschwerste Sport der Welt

Ja, wir haben sie geschafft, die Platzreife. Meine Frau und ich sind jetzt richtige Golfer. Gut, vielleicht nicht ganz richtige Golfer. Aber wenn wir jetzt eintreten würden in den Golfclub, dessen Pro uns zur Platzreife führte, dann dürften wir nicht nur auf der so genannten Kurzbahn, einer Art Minigolf auf Rasen, unsere Bälle schlagen und suchen, sondern hinüber zu den Großen dieses Sports, zu den Tiger Woods unserer Gegend.

Der 18-Loch-Platz wäre dann unsere Heimat. Eine Heimat im Grünen. Gemähte Wiese, gestutzte Bäume, gesiebter Sand in Bunkern. Greenkeeper, die alle Einschusslöcher mit der Nagelschere trimmen, auf dass kein Halm den Ball auf seinem Weg ins Ziel behindere. Perfekte Rasenpflege, quasi Wimbledon.

Leicht, mittel oder schwer?

Kurzer Rückblick auf unseren Wochenendkurs. Was meint ihr, wie schwer ist Golf, fragte der Pro, leicht, mittel oder schwer? Jeder der sechs Teilnehmer wusste, welche Antwort von ihm erwartet wurde. Schwer, sagte eine Dame, und die Augenlider des Pros nickten ihr freundlich zu.

Die anderen fünf nahmen ihren Mut zusammen und sagten: mittel. Der Pro blickte traurig. Fünf Unwissende. Golf, sagte er in jenem Tonfall, mit dem man seit je nur reinste Wahrheiten verkündet, Golf ist die zweitschwerste Sportart.

Die fünf Unwissenden beeindruckt, die Streberin auch. Nur Stabhochsprung, sagte der Pro, ist schwerer. Muss ich verpasst haben: Die Schwere von Sportarten ist offenbar irgendwann vermessen worden von einem amtlich bestellten Sportvermessungsbüro. Die Nummer drei im Ranking erfuhren wir nicht. Habe ich vergessen zu fragen. Ich würde im Nachhinein auf Eishockey tippen, oder besser: auf Zehnkampf.

Die großen Drei: Stabhochsprung, Golf, Zehnkampf. An Loch eins haben gerade ein paar Senioren abgeschlagen, jetzt steigen sie in ihr Elektro-Wägelchen, um dem Ball hinterherzufahren. Eishockey wäre vermutlich nichts für sie, zu leicht. Für uns ist, so ehrlich muss man sein, Golf zur- zeit noch ein wenig zu schwer, ein Olympiastart jedenfalls käme zu früh. Worin wir aber schon richtig gut sind, ist Etikette. Ist beim Zehnkampf nicht so wichtig. Beim Golf schon.

Wir wissen alles über Strafschläge. Wann wir uns einen einhandeln und wann zwei. Wir wissen alles über ungebührliches Verhalten. Wir wissen, dass man keinen Schatten wirft auf die Puttinglinie. Wir wissen, dass man den Bunker harkt, nachdem man ihn betreten hat. Wir wissen, dass Hemden einen Kragen haben. Wir kennen die ganze bunte Theorie, nur ein wenig grau noch ist die Praxis. Es hapert, Sie ahnen es, an Zielgenauigkeit. Aber das kriegen wir noch hin. Wenn nicht, wider Erwarten, steigen wir um. Auf was leichteres. Zehnkampf wahrscheinlich.