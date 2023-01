Lukrative Trendsportart : Die Invasion des Pickleball

Aktualisiert am

New York

Kulturkampf inklusive: Auf den öffentlichen Sportflächen in den USA gibt es bisweilen Konflikte aufgrund der Popularität der neuen Sportart. Bild: AFP

Die Auseinandersetzung auf einer der städtischen Spielflächen, die vor einigen Monaten in Greenwich Village entflammte, hatte auf den ersten Blick einen Anflug von Komik. Auf der einen Seite: Kinder und Jugendliche aus dem Viertel im Südwesten von Manhattan, die seit Jahrzehnten ungestört das kleine Areal des Corporal John A. Seravalli Parks nutzen, um in ihrer Freizeit Basketball zu spielen. Auf der anderen: Eine Gruppe von älteren Anwohnern, denen es nicht genügte, dass ihnen die zuständige Behörde kurz zuvor Markierungen für zwei Spielfelder ihrer Sportart auf den Asphalt gemalt hatte.

Sie brachten einfach Netze, Kreide und Klebeband mit und okkupierten zeitweilig so viel Platz wie möglich. Das Ganze kulminierte im September in wüsten gegenseitigen Beschimpfungen und einer Petition von Eltern, die sich gegen die schleichende Beschlagnahme des öffentlichen Raums wandten. Im Oktober beendete die Stadtverwaltung den Streit: Sie sperrte die Invasoren aus. Seitdem hängt am Eingang ein ziemlich großes Schild: „Pickleball ist im Seravalli Park nicht mehr erlaubt.“