Aktualisiert am

Phil Mickelson gilt seit drei Jahrzehnten als einer der besten und schillerndsten Golfprofis. Der Rechtshänder, der mit links nur Golf spielt, gewann auf der PGA Tour 45 Turniere, darunter sechs Majors. Und selbst wenn er am 16. Juni dieses Jahres seinen 53. Geburtstag feiert, ist ein Ende der glanzvollen Karriere nicht in Sicht. Vor zwei Jahren siegte der Amerikaner im Alter von 50 Jahren, 11 Monaten und 7 Tagen vollkommen überraschend bei der PGA Championship und ging in die Historie des Golfsports als ältester Major-Sieger ein.

Er war in der Weltrangliste bis auf Platz 115 abgerutscht, hatte bei seinen letzten 16 Turnierteilnahmen vor diesem Major-Erfolg kein Top-Ten-Ergebnis auf der PGA Tour erreicht. Auch nachdem der Amerikaner die Zeit scheinbar kurz zurückgedreht hatte, trumpfte er nur noch dreimal bei vier Starts auf der PGA Tour Champions auf, der Turnierserie für Profis, die das fünfzigste Lebensjahr (Ü 50) vollendet haben. Gegen die jüngere Konkurrenz reichte es nur zu zwei dritten Plätzen.