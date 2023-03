Aktualisiert am

Der Amerikaner Sam Burns gewinnt überraschend die letzte World Golf Championship. Die großen Stars der Szene spielen nur das Trostspiel. In Südafrika glänzt derweil ein junger Deutscher.

Seit 1999 trifft sich die Elite im Golf bei den Turnieren der World Golf Championship (WGC). Aber diese Veranstaltungen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die PGA Tour veränderte wegen der von Saudi-Arabien finanzierten Konkurrenz LIV Golf ihren Kalender vollständig. Das letzte WGC-Turnier war nun die Dell World Matchplay Championship in Austin Texas mit einem Preisgeld in Höhe von zwanzig Millionen Dollar (knapp 18,6 Millionen Euro).

Bis auf die Wechsler zu LIV Golf hatte sich im Feld der 64 Teilnehmer die komplette Weltelite versammelt. Doch dieser einzige Lochspiel-Wettbewerb des Jahres, in dem sich die Spieler in direkten Duellen durchsetzen müssen, konnte am Sonntag nicht den erhofften krönenden Abschluss liefern. Die amerikanische Agentur AP schrieb gar: Die letzten Stunden waren für alle bis auf Sam Burns ein Reinfall.