Der Friedensvertrag kam vollkommen überraschend. Am Dienstag verkündeten Jay Monahan, der Commissioner der PGA Tour und Yasir al-Ramayyan, der Gouverneur des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, dem 93 Prozent von LIV Golf gehören, in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNBC, dass die erbitterten Konkurrenten sich gemeinsam mit der DP World Tour zusammenschließen werden. Und zwar zu einem neuen globalen, gewinnorientierten Unternehmen.

Damit gehen auch die Auseinandersetzungen vor amerikanischen Gerichten zu Ende. Ob das amerikanische Justizministerium seine Untersuchungen gegen die PGA Tour wegen Bruch des Kartellrechts fortsetzt, ist noch nicht entschieden.

Mitteilung voller Unklarheiten

„Nach zwei Jahren der Unterbrechung und Ablenkung ist dies ein historischer Tag für das Spiel, das wir alle kennen und lieben“, schrieb Monahan in einer Erklärung. „Diese transformative Partnerschaft erkennt die unermessliche Stärke der Geschichte, des Vermächtnisses und des Profi-Wettbewerbsmodells der PGA Tour an und kombiniert sie mit der DP World Tour und LIV – einschließlich des Teamgolf-Konzepts – um eine Organisation zu schaffen, die den Spielern, kommerziellen und karitativen Partnern und Fans des Golfsports zugute kommen wird.“

Fast 18 Monate lang hatte der „Bürgerkrieg“ zwischen der PGA Tour und LIV die Schlagzeilen im Golf beherrscht, hatten sich Spieler beider Lager bei Pressekonferenzen und in den sozialen Medien bekämpft. Jetzt, fast genau ein Jahr nachdem LIV Golf in England sein erstes Einladungsturnier veranstaltet hatte, endet der erbitterte Streit zwischen der amerikanischen Traditionsserie und dem Konkurrenz-Unternehmen, das mit Hunderten Millionen Dollar viele Stars der PGA Tour und Major-Sieger wie die Amerikaner Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Phil Reed und der Australier Cameron Smith zu sich lockte.

Johnson etwa soll allein für seinen Wechsel zu LIV zwischen 100 und 150 Millionen Dollar bekommen haben. Hinzu kamen teilweise enorme Preisgelder bei den einzelnen Turnieren: Der weitestgehend unbekannte Golfer Peter Uihlein etwa, der nie einen Erfolg auf der PGA Tour hatte bejubeln können, kassierte im vergangenen Jahr 12,5 Millionen Dollar bei LIV-Golf-Turnieren, mehr als das Doppelte, was er zuvor in zehn Jahren als Profi verdient hatte. In diesem Jahr plante LIV bei 14 Veranstaltungen insgesamt 405 Millionen Dollar an Prämien auszuschütten.

Die PGA Tour schloss die Abtrünnigen lebenslang aus. Die DP World Tour, die früher European Tour hieß, belegte die Wechsler mit hohen Geldstrafen und Sperren. Deshalb verließen etliche Profis, darunter der Düsseldorfer Martin Kaymer, der allein 450.000 Euro Strafe zahlte und ab Anfang Juni für vier Wochen gesperrt worden war, ihre Heimattour. Wann diese Spieler wieder auf der DP World Tour spielen dürfen, ist noch unklar. Monahan kündigte an, dass nach dem Ende der Saison 2023 alle „Abtrünnigen“ auf die PGA Tour zurückkehren dürfen – eine erstaunliche Kehrtwende. Noch im vorigen Jahr hatte Monahan bei einem „Player Meeting“ darauf hingewiesen, dass Wechsler zu LIV nie mehr auf der PGA Tour spielen dürften.

Bisher hat das neue Unternehmen noch keinen Namen, auch die Einzelheiten des Vertrages sollen in den nächsten Wochen ausgehandelt werden. Nur vier oder fünf der Top-Manager beider Organisationen hatten sich auf verschiedenen Orten der Welt zu Geheimverhandlungen getroffen. Wie al-Ramayyan in der TV-Sendung mitteilte, erfuhr der CEO von LIV Golf, der ehemalige Weltranglistenerste Greg Norman, erst am Montagabend von dem neuen Deal. Der 68 Jahre alte Australier, der bisher lautstark für sein Konzept (Turniere über 54 Löcher bei lauter Musik mit nur 48 Teilnehmern) geworben hatte, hat sich bisher nicht geäußert, obwohl er sich immer für einen Zusammenschluss der beiden Konkurrenten ausgesprochen hatte.

Die Pressemitteilung der PGA Tour und das Schreiben von Monahan an die Spieler steckt voller Unklarheiten und lässt eine Reihe von Interpretationen zu. Bisher wurde nur bekanntgegeben, dass die drei Turnierserien als strategische Partner gemeinsam agieren, aber alle drei Touren sollen als eigene, individuelle Unternehmen weiter betrieben werden. LIV wird seine restlichen sieben Turniere in diesem Jahr auf jeden Fall austragen. Die drei Touren werden unter einer Dachgesellschaft zusammengeführt, die hauptsächlich von der saudi-arabischen Regierung finanziert wird. Das „Board of Directors“, der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft, wird von al-Ramayyan als Vorsitzendem angeführt, allerdings wird die Mehrheit der Mitglieder dieses Gremiums von der PGA Tour benannt. Monahan soll als CEO das Unternehmen leiten.

Am Dienstagnachmittag stellte sich Monahan vor Beginn der RBC Canadian Open in North York, einem Vorort von Toronto, bei einem Meeting den Fragen der Spieler. Der 63 Jahre alte Amerikaner, der die PGA Tour seit Januar 2017 führt, wurde von der Mehrheit der rund 80 anwesenden Profis heftig kritisiert. Einige Spieler bezeichnete ihn als Heuchler und „falschen Fünfziger“, der sich immer wieder gegen Saudi-Arabien und seine Menschenrechtsverletzungen ausgesprochen hatte. Viele Profis sehen die neue Zusammenarbeit als einen Sieg für LIV Golf.

In den sozialen Medien äußerten sich bisher nur LIV-Profis wie Phil Mickelson und Brooks Koepka positiv. Der amerikanische Profi Dylan Wu schrieb auf Twitter: „Erklären Sie, warum Jay Monahan zum CEO des gesamten Golfsports in der Welt befördert wurde, obwohl er alles, was er in den letzten zwei Jahren gesagt hatte, zurückgenommen hat. Das ist Heuchelei. Ich schätze, Geld gewinnt immer.“