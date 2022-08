Woods-Absage an Golf-Serie : Nicht mal für 800 Millionen Dollar

Das frivole Angebot hat eine Zahl, Anstand ein Gesicht. „Mind blowingly enourmous“, „irrwitzig hoch“ hatte Greg Norman, der Vorstandsvorsitzende der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Turnierserie im Golf, vor wenigen Wochen das Angebot genannt, mit dem Tiger Woods gekauft werden sollte, eine hohe neunstellige Summe in Dollar. Doch Woods, der sich nicht immer in seinem Leben anständig benommen hat, der aber dank seiner golferischen Fähigkeiten und der Tatsache, dass er die Weltrangliste 683 Wochen lang anführte, so lange wie bei weitem niemand sonst, schon zu Lebzeiten eine Ikone seiner Sportart geworden ist, lehnte ab.

Woods will nicht die Zugnummer beim „Sportswashing“ der Saudis auf Drives und Greens werden, bei Fernsehübertragungen und auf den Sportseiten. Nun hat Norman die neun Stellen, für die Woods nicht zu haben war, in Zahlen übersetzt: 700 bis 800 Millionen Dollar, 686 bis 784 Millionen Euro, seien es wohl gewesen, bestätigte er am Montag in einem Fernsehinterview in den Vereinigten Staaten. Das unanständige Angebot passt in die Logik, alles auf der Welt für käuflich zu halten.

Schließlich ließen sich Profis wie Bubba Watson, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau für Beträge, die mit ihren golferischen Fähigkeiten nicht zu begründen wären, vor den Karren der Monarchie spannen, für die Kronprinz Mohammed bin Salman eine schwungvolle Modernisierung ausgerufen hat – der Mann, der längst die Macht im Regime von Riad übernommen hat, dem die nach Öl dürstende Welt den Hof macht und dessen Verbindung mit der Ermordung des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi dennoch nicht in Vergessenheit geraten wird.

Über all dies hat Woods öffentlich kein Wort verloren. Vielleicht wird er an einem besonders guten Tag seinen fünfzehn Majors-Siegen noch einen hinzufügen. Mehr Respekt als ihm für seine Haltung nun gebührt, wird er damit nicht erringen können.