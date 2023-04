Gleich eimerweise verabreichte Derek Fox noch aus dem Sattel heraus die Siegerdusche: Der neun Jahre alte Wallach Corach Rambler schien nach den Anstrengungen des Rennens jeden Tropfen Wasser aufzusaugen. Das frühlingshafte Wetter bei Liverpool machte das berühmteste Hindernisrennen der Welt für alle Teilnehmer zwar nicht leichter. Aber die Sonne schien.

Neben den strahlenden Siegern gab es allerdings auch düstere Bilder aus Aintree, schreckliche Szenen von schweren Stürzen an den Hindernissen. In diesem Jahr kam der zehnjährige Hill Sixteen am ersten Hindernis zu Fall. Er musste eingeschläfert werden. Kurz zuvor hatte Dark Raven in einem anderen Rennen dasselbe Schicksal erlitten.