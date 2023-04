Aktualisiert am

Bei einem Galopprennen in Australien kam ein Jockey ums Leben (Archivbild). Bild: picture alliance / SvenSimon

Beim Sturz seines Pferdes während eines Rennens in Australien wird Jockey Dean Holland tödlich verletzt. In seiner Karriere hat er mehr als 1000 Rennen gewonnen. Die Anteilnahme in der Szene ist groß.