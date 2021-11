Trainingspartner der Stars : „Am liebsten mit Roger Federer!“

Aktualisiert am

Herr Torebko, haben Sie schon Pläne für die kommenden Tage?

Ich werde in meiner Tennisschule in Überlingen am Bodensee Training geben.

2018 und 2019 waren Sie zu dieser Zeit bei den ATP Finals in London, wo Sie Teilnehmer wie Roger Federer, Alexander Zverev und Dominic Thiem eingespielt haben. Wie wird man Sparringpartner der acht besten Tennisspieler der Welt?

Angefangen hat es damit, dass ich 2017 einen Kumpel in London besucht habe. Mit einem anderen Kumpel sind wir zu den ATP Finals gefahren, um die Stars anzuschauen. Da fragte mich ein öster­reichischer Spieler, den ich von früher kannte: Hey, was machst du denn hier, bist du Sparringpartner? Da dachte ich: Ist eigentlich eine gute Idee. Ein paar Monate später habe ich mich dann bei der ATP beworben, um 2018 mit Roger und den anderen Jungs auf dem Platz zu stehen und sie einzuspielen. Die ATP hat geantwortet: Wenn du sowieso in London bist, dann komm gerne vorbei.