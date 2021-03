Segel-Star Peter Burling : Der Coup von Captain Fantastic

Aktualisiert am

Die Segelnation Neuseeland steht kopf: Steuermann Peter Burling holt mit seiner Crew den America’s Cup. Alle Psycho-Tricks perlen an ihm ab. Und schon wird über die nächste Ausgabe spekuliert.

Am Ende, als die Arbeit getan, der Sieg errungen und das Boot vertäut war, wollte auch Peter Burling aus der riesigen silbernen Kanne trinken. Die aber hatten seine Mitarbeiter im Siegestaumel schon geleert. Also griff der Steuermann der Neuseeländer nach der nächsten Flasche Champagner, füllte den Pokal eigenhändig auf und genoss dann erst den seit dreieinhalb Jahren so sehnlich erhofften Tropfen.

Dieser Moment auf dem Höhepunkt der Siegesfeier der Neuseeländer um Viertel nach sieben abends in Auckland war ein Symbol für ihre ganze Kampagne: Nicht alles klappt. Oft ist eine schnelle Lösung gefragt. Am Ende aber geht es doch noch gut aus. Mit einem fünften Sieg in Folge hatten sich die Neuseeländer kurz zuvor den America’s Cup gesichert.