„Ich habe einfach meine Tage“, sagte Skispringerin Anna ­Rupprecht am Samstag. Es sei ihr körperlich schlecht – sie benutzte ein anderes Wort – gegangen. An Tagen, an denen sie ihre besten Leistungen bringen will, bei der Nordischen Ski-WM in Planica. Zum Glück lasse die Periode aber irgendwann mal nach.

„Jede Frau auf der Welt bekommt sie“, sagte Rupprecht. Was banal klingt, wird häufig vergessen oder übergangen – von Zuschauern und von Journalisten. Vergessen wird, wie stark der weibliche Zyklus eine Frau beeinflussen kann. Und wie schwierig es ist, die körperliche Leistungsfähigkeit abzurufen, wenn einem so gar nicht körperlich danach ist.