Sorge um vermissten Tennisstar : Wo ist Peng Shuai?

Die Frage ist simpel, doch gerade deshalb wiegt sie bleischwer: Wo ist Peng Shuai? Als Erste gestellt hatte sie – zumindest öffentlichkeitswirksam – die französische Tennisspielerin Alizé Cornet. „Lasst uns nicht still sein“, twitterte diese am vergangenen Samstag. Sie versah ihre Nachricht mit dem Hashtag #WhereIsPengShuai. Seitdem hat sich im Netz eine Bewegung geformt mit dem Anspruch, das Thema in der Öffentlichkeit zu platzieren. Die Tenniswelt ist in großer Sorge um die frühere chinesische Profispielerin.

Denn Peng ist seit Anfang des Monats nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Und das, nachdem sie unmittelbar zuvor im sozialen Netzwerk Weibo schwere Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen chinesischen Spitzenpolitiker erhoben hatte. Sie bekam daraufhin die geballte Macht der chinesischen Zensur-Maschinerie zu spüren und gilt für einige ihrer früheren Kolleginnen, für Fans oder Profis seither als vermisst.