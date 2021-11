Videotelefonat mit Thomas Bach : Fatales Signal des IOC im Fall Peng

Die Mitteilung, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) vom Videotelefonat seines Präsidenten Thomas Bach mit der Tennisspielerin Peng Shuai am Sonntag verschickt hat, enthält eine gute Nachricht: Peng Shuai lebt. Das ist allerdings das einzig Gute, was sich verlässlich aus dem Videogespräch, an dem auch das chinesische IOC-Mitglied Li Lingwei und die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, die Finnin Emma Terho, teilnahmen, ableiten lässt. Der Rest der Mitteilung löst beim Lesen Bestürzung aus. Was hat Peng Shuai gesagt?

Die Welt erfährt es nicht, jedenfalls wird die Athletin nicht wörtlich zitiert. Ihr angeblicher Wunsch nach Ungestörtheit wird paraphrasiert, ebenso ihre angebliche Sicherheit in Peking und das angebliche Anliegen, die kommende Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Mit keinem Wort wird erwähnt, weshalb es von Peng Shuai mehr als zwei Wochen lang kein Lebenszeichen gab: ihre Vorwürfe gegen den Parteifunktionär Zhang Gaoli, sie sexuell genötigt zu haben.

Stattdessen die Information, dass Bach mit Peng Shuai in Peking Essen gehen möchte, wenn er im Januar zu den Olympischen Winterspielen anreist. Auch das soll dann kein Dinner zu zweit werden, neben Terho wird auch Li Lingwei dabei sein. Deren Qualifikation für ihre Beteiligung ist laut IOC die Tatsache, dass sie Peng Shuai lange kenne. Leser und Leserinnen haben die Wahl: Ist das nicht zu entschuldigende Naivität oder bodenloser Zynismus?

Bach versicherte seine Vorfreude

Angesichts der Vielzahl der Experten, die beim IOC arbeiten, spricht Einiges für Letzteres. Li Lingwei ist stellvertretende Vorsitzende des nationalen olympischen Komitees Chinas, auch Politkader, war zum Beispiel Mitglied des Nationalen Volkskongress und von dessen Ständigem Ausschuss. China-Experten äußern sich am Montag erschüttert, wie sich Thomas Bach einspannen lässt, wie er nach dem Telefonat und der ob ihrer Sprachlosigkeit vielsagenden Erklärung in die Rolle eines willfährigen Gehilfen der Ein-Parteien-Diktatur gerückt zu sein scheint.

Obwohl die Athletin behauptet, Opfer eines sexuellen Übergriffes durch einen hohen Parteifunktionär zu sein, will er nun in gewissem Sinne mit der Partei speisen. Und dann mit Staatschef Xi Jinping feiern. Mit dem Mann, der Hongkong die Freiheit nimmt, in Xinjiang Uiguren und andere Muslime in Lager sperrt, zur Indoktrination und Zwangsarbeit, der den Chinesen seine Herrschaft aufzwingt wie kein kommunistischer Führer seit Mao. Gefeiert wird dann ein „Fest der Menschlichkeit“, wie IOC-Exekutivdirektor Christophe Dubi jüngst sagte.

Ende Oktober versicherte Bach dem Staatsfernsehen CCTV, Xis Propagandamaschine, seine Vorfreude auf noch engere Freundschaft. Wer wollte also ernsthaft erwarten, dass sich der IOC-Präsident in der Art und Weise um Aufklärung der Vorwürfe bemüht, wie es die Women’s Tennis Association gefordert hat und weiterhin fordert? Wie es Hunderte Tennisspielerinnen und Tennisspieler und viele andere Athleten tun? Und wie es nicht zuletzt die Vereinten Nationen verlangten, mit deren Kooperation Bach sonst gerne die hohe Stellung des IOC betont?

Wer wollte erwarten, dass dieser IOC-Präsident der Tennisspielerin Peng Shuai, drei Mal Teilnehmerin an Olympischen Spielen, wenigstens die Möglichkeit verschafft, frei zu sprechen? Thomas Bachs Telefonaktion wirkt wie die Sicherung des gemeinsames Fest mit Chinas Herrschern. Er nimmt in Kauf, dass aufmerksame Beobachter vermuten müssen, Peng Shuai stehe weiterhin unter der Kontrolle durch die Partei, deren hochrangigen Funktionär sie vorwirft, sie sexuell missbraucht zu haben.

Die Welt muss annehmen, dass Peng Shuai allein gelassen wird, dass das IOC auch fast drei Wochen nach Bekanntwerden der Vorwürfe nicht alles daran setzt, diese aufzuklären. Bei allem Verständnis für Zwänge der Diplomatie: Bach hätte diesen Eindruck nicht entstehen lassen dürfen. Er verstärkt die Vermutung, dass das IOC seine Sportler, die sich von Ende Januar an für die Winterspiele in Peking in die Obhut des Diktators begeben, im Zweifel im Stich lässt.