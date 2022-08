Charlotte Fry und Glamourdale : Paukenschlag im Dressurreiten

Aktualisiert am

Die Dressur-Szene ist aus dem Häuschen: Glamourdale hat bei den Weltmeisterschaften erstmals die große Bühne betreten, und es ist, als wäre ein Vorhang für ihn aufgegangen. Wenn der kräftige schwarze Hengst die Arena betritt, fahren die Köpfe herum. Und wenn er sich ganz groß macht und in mächtigen Sätzen im starken Galopp das Viereck durchmisst, stöhnt die Menge auf. So was haben sie noch nie gesehen. Wie ein Pferd mit seiner geballten Wucht nicht nur das Geläuf erobert, sondern vom ganzen Stadion, ja vom ganzen Pferdeland Dänemark Besitz ergreift.

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Die meisten der 10.000 Zuschauer im WM-Stadion von Herning waren gekommen, um zu erleben, wie die dänische Favoritin Cathrine Laudrup-Dufour im Grand Prix Special ihr erstes Einzel-Gold bei diesem Heim-Championat gewinnt. Und nun flogen ihre Herzen plötzlich der 26 Jahre alten Engländerin Charlotte Fry und Glamourdale zu, dem Paar, das die Dänin und ihren hochbegabten Wallach Vamos Amigos an die Wand spielte und ihnen das Gold entriss: Von null auf eins.