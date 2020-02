Super-Bowl-Champion : Mahomes und ein absolut intaktes Team

Was Patrick Mahomes kurz nach dem gerade gewonnenen Super Bowl sagte, verriet mehr über den Quarterback der Kansas City Chiefs, als er vielleicht dachte. Vielleicht auch mehr, als ihm selbst lieb gewesen wäre in diesem Moment, als er mit seinem Team auf dem Gipfel des American Football angekommen war.

Nach dem 31:20-Sieg über die San Francisco 49ers um den deutschen Defensivspieler Mark Nzeocha im Finale der National Football League (NFL), das mit einem emotionalen Gedenkmoment an den kürzlich tragisch ums Leben gekommenen Basketball-Star Kobe Bryant begonnen hatte, stand Mahomes dicht umringt von seinen jubelnden Mitspielern, Tränen glitzerten in seinen Augen und er sollte Auskunft geben zu seinem bislang größten Karrieremoment. Wie fühlt man sich da? Was bedeutet das nun? Woran hat es gelegen, dass sein Team erst überraschend deutlich zurückgelegen, am Ende aber doch nicht minder überraschend deutlich triumphiert hatte?