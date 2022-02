Verletzung bei Radsturz : Triathlet Patrick Lange fehlt bei Ironman-WM

Die Ironman-Weltmeisterschaft am 7. Mai in St. George im amerikanischen Bundesstaat Utah wird ohne Patrick Lange stattfinden. Der zweimalige Sieger des Ironman Hawaii und Sportler des Jahres 2018 hat sich bei einem Radsturz an der Schulter verletzt. Wie lange er pausieren muss und wie genau die Verletzung behandelt werden wird, sollen Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben.

Sicher ist jedoch schon jetzt, dass Lange, der mit großen Ambitionen nach Utah geflogen wäre und sich bei seinen letzten Auftritten im Jahr 2021 in blendender Form präsentiert hatte, seine geplanten Teilnahmen an einem Vorbereitungsrennen sowie der WM als erstem Saisonhöhepunkt absagen muss.

Seinen nächsten Auftritt hatte Lange Anfang April bei der Challenge Salou in Spanien geplant – ein Rennen über die halbe Ironman-Distanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen). Die mit 750.000 Dollar dotierte WM in Utah ist die erste von zwei Weltmeisterschaften über die Ironman-Distanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen), die in diesem Jahr ausgetragen wird.

Die zweite ist für den 8. Oktober über die klassische Strecke auf der hawaiianischen Insel Big Island geplant. Zumindest dort will Lange wieder in einer Form am Start stehen, mit der er um den Sieg kämpfen kann. „Wir arbeiten mit den besten Experten und hoffen auf eine schnelle Rückkehr“, sagte er gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.