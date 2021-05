Patrick Langes Ironman-Fiasko : Das Triathlon-Rätsel bricht sein Schweigen

Aktualisiert am

Der Ironman auf Hawaii 2019 war der Tiefpunkt für Triathlet Patrick Lange. Es war ein Debakel, für das es eine Erklärung gibt. Lange hat darüber bisher nicht geredet. Nun tut er es in der F.A.Z.

Der Ironman Hawaii im Jahr 2019 sollte der Showdown werden zwischen den deutschen Triathlon-Champions, zwischen Jan Frodeno und Patrick Lange. Beide hatten die WM auf Big Island zuvor zweimal gewonnen. Jetzt das ultimative Duell. Doch dazu kam es nicht. Frodeno siegte überlegen. Lange war kein ebenbürtiger Gegner an diesem Tag, schon nach ein paar Kilometern hatte er sein Rad am Highway abgestellt und aufgegeben.

Ein Triumph für den einen, ein Fiasko für den anderen. „Das war der härteste Moment in meiner Karriere“, sagt Lange: „Der Tiefpunkt.“ Das dunkle Loch einer schweren Niederlage. Während Frodeno in Glanz und Gloria seines Erfolges feierte, gingen für Lange die Lichter aus. Er tauchte ab. Seine spätere Erklärung, er sei vor dem Rennen über Nacht krank geworden, wurde in der Öffentlichkeit teils als Ausrede belächelt, auch das traf ihn.