Der Radsport hat schwere Zeiten hinter sich. Doping, Doping, Doping. Wer ist der größte Doper im Peloton, wer der größte Betrüger – darum drehten sich die Diskussionen. Nun ist es nicht so, dass der Radsport nach dunklen Jahren nun geläutert und klinisch rein dastünde. Die Fragezeichen hinter manchen Leistungen, hinter immer neuen Strecken- und Geschwindigkeitsrekorden leuchten nach wie vor auf, aber es ist doch anders geworden. Der Straßenradsport hat in eine neue Ära gefunden. In eine Ära, die zu hinterfragen ist wie in jeder anderen Sportart auch, die ihn aber wieder faszinierend macht, die die Zuschauer zurückbringt, die brisanten Sport bietet Woche für Woche.

Es ist die Ära einer neuen Generation von Fahrern, wie man sie in dieser Klasse und Zahl seit Jahrzehnten nicht mehr kannte. Einer von ihnen ist der 28 Jahre alte Niederländer Mathieu van der Poel vom Team Alpecin-Deceuninck, fünfmaliger Weltmeister im Cross und der hellste Stern am Radsporthimmel in dieser Frühjahrssaison, die mit der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix ihre Höhepunkte erreichte. Vor einer Woche war van der Poel Zweiter in Flandern geworden, an diesem Sonntag gewann er die legendäre Hatz über das Kopfsteinpflaster in Frankreichs Norden mit einem fulminanten Solo. Auch Mailand-Sanremo hatte er in diesem Jahr schon auf ähnliche Weise gewonnen.