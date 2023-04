Aktualisiert am

Nur noch diese eine überstehen. Diese eine von 29 Kopfsteinpflasterpassagen bei Paris–Roubaix, dem härtesten Radrennen der Welt. Nur noch diese steilen 2100 Meter. Nur noch diesen Sektor namens Carrefour de l’Arbre. Mit diesen Gedanken ist John Degenkolb, der Radprofi aus Oberursel, am Sonntag in den Anstieg hineingefahren. Er tat es in der Spitzengruppe des legendären Rennens. Nur sieben Fahrer waren noch beisammen, 16 Kilometer vor dem Ziel.

Degenkolb hatte auf den 240 Kilometern bis dahin ein brillantes Rennen gefahren. Er hatte die entscheidende Gruppe erwischt. Und er ist dort nicht nur mitgefahren, er hat Akzente gesetzt im Kreis der besten Fahrer dieses Tages, darunter die Stars aus Belgien und den Niederlanden, Wout van Aert und Mathieu van der Poel. Der Deutsche machte einen bärenstarken Eindruck. Fuhr immer in perfekten Positionen an zweiter, dritter Stelle. Er hatte bei höchstem Tempo alles im Griff. Und nur noch 16 Kilometer vor sich.