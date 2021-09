Kollaps in Tokio : Deutsche Ärzte reanimieren Sportler bei Paralympics

Zwei deutsche Ärzte haben bei den Paralympics in Tokio den belgischen Rollstuhltennis-Spieler Joachim Gerard nach einem Kreislaufkollaps wiederbelebt. „Sie waren die Ersten, die bei ihm waren und haben ihm geholfen, wieder zu Bewusstsein zu kommen“, sagte ein Sprecher des belgischen Verbandes der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. „Wir sind ihnen sehr, sehr dankbar. Vielleicht haben sie ihm das Leben gerettet.“

Der frühere Weltranglistenerste war am Mittwochabend im Athletendorf in Tokio zusammengebrochen und in die Notaufnahme gebracht worden. „Es geht ihm gut“, sagte der Sprecher am Samstag. „Er wird aber noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen.“ Eine genaue Diagnose gebe es noch nicht. Man habe sich aber auch entschieden, Details dazu nicht öffentlich zu machen.

Die deutsche Delegation ist im Athletendorf im selben Haus untergebracht wie die belgische. Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, sagte der dpa: „Anja Hirschmüller und Stefan Sevenich haben womöglich ein Menschenleben gerettet. Das ist mehr wert als jede Medaille. Ich werde heute Abend ins Dorf fahren, Anja den Sekt der Belgier mitbringen und sie trotz Corona in den Arm nehmen.“

„Da war alles andere vergessen“

Sportlich war ein anderer der vielleicht größte deutsche Gänsehaut-Moment bei den Paralympics: Als Edina Müller noch im Boot einen Siegerkuss von ihrem Sohn Liam bekam, waren all die Mühen und all der Ärger der vergangenen Monate nichtig. „Da war alles andere vergessen“, sagte die Hamburgerin, die neun Jahre nach Gold im Rollstuhlbasketball diesmal mit dem Kanu triumphierte.

Monatelang hatte die 38-Jährige dafür kämpfen müssen, den Zweijährigen als stillende Mutter überhaupt mit nach Japan nehmen zu dürfen. Weil er keine Akkreditierung für das Dorf bekam, wohnte Müller mit ihm und ihrem Partner im Hotel, musste dauernd ins Dorf und zurück pendeln. Doch zum Finale am Samstag war der Sohn an der Strecke, jubelte beim Zieleinlauf auf den Schultern von Vater Niko.

„In drei Jahren in Paris steht Liam wahrscheinlich mit einer Fahne neben mir und wir werden seiner Mutter gemeinsam zujubeln“, sagte Friedrich Julius Beucher. Müller sei „eine Ausnahmesportlerin mit einer ungeheuren Disziplin“, lobte er: „Die Sportart wechseln und Gold holen, das können nur Ausnahmeathleten.“ Zuvor war es Annika Zeyen, Müllers Teamkollegin 2012, mit dem Handbike gelungen.

Die besonderen Umstände um ihren Sohn machen Müllers Triumph noch außergewöhnlicher. „Edina steckt alles Äußere weg“, sagte Beucher. Dass das Kind und der Partner in Japan dabei sind, sei für ihn „selbstverständlich. Aber wenn irgendetwas anders ist, müssen die Leute erst lernen, mit der Situation umzugehen. Doch Edina hat sich hier genauso beharrlich durchgesetzt wie sie es im Sport tut. Und hat es zu einem wunderbaren Ende geführt.“ Das fand auch ihr Heimtrainer Arne Bandholz, der nach dem Triumph ins Wasser sprang. „Das musste einfach sein. Aber es war schön warm“, sagte er durchnässt.

„Es hätte alles besser laufen können“, sagte Müller über die Abläufe: „Aber das Wichtigste ist, dass wir zusammen ist und ich die Goldmedaille in der Hand habe.“ Doch die organisatorischen Probleme endeten mit dem Triumph nicht. Während Teamkollegin Felicia Laberer (Berlin) nach ihrem Bronze-Lauf ankündigte, „dass es heute ordentlich abgehen“ werde, empfand es Müller als „ein bisschen schwierig. Der Kleine darf ja nicht ins Dorf. Da müssen wir irgendeinen Ort finden, an dem wir alle zusammenkommen können.“

Dennoch habe sie „am Ende das Gefühl, doch alles richtig gemacht zu haben“, sagte Müller: „Es gab Zweifler und einige, die nicht an mich und uns geglaubt haben. Jetzt mit der Goldmedaille dazustehen, ist der Wahnsinn.“ Die letzte Krönung blieb aber aus. „Darauf hätte ich Bock“, antwortete Müller auf die Frage, ob sie gerne Fahnenträgerin bei der Schlussfeier sein würde. Die Entscheidung hatte der Verband allerdings schon zuvor für Natascha Hiltrop (Lengers) getroffen. Die 29-Jährige hatte in Japan das erste Gold für die Sportschützen seit Athen 2004 geholt, dazu noch Silber, am Sonntag könnte sie nochmal Gold holen.

Derweil ist ihr Teamkollege Tim Focken in der Qualifikation gescheitert. Der Afghanistan-Veteran, der als erster deutscher kriegsversehrter Bundeswehrsoldat an den Paralympics teilnahm, kam mit dem freien Gewehr über 50 Meter am Samstag in der Qualifikation auf Rang 14. Für die Final-Teilnahme wäre ein Platz unter den besten Acht nötig gewesen. „Es war ein gutes Ergebnis. Kein Untergang, aber auch kein Höhenflug“, sagte Focken nach dem Wettkampf. Der 37-Jährige aus Oldenburg ging allerdings grippegeschwächt in den Wettkampf.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hatte einen Tag vor der Schlussfeier noch keinen positiven Corona-Test in seinem 275 Personen umfassenden Team zu beklagen. Das erklärte Chef de Mission Karl Quade am Samstag. „Das ist der großen Disziplin aller zu verdanken“, sagte Quade. Zu den 134 Athleten kam noch mal mehr als dieselbe Zahl an Teammitgliedern. Viele Athleten und Betreuer haben Tokio schon verlassen, da sie angehalten wurden, zwei Tage nach dem letzten Wettkampf abzureisen.

„Gott sei Dank ist nicht das eingetreten, was viele befürchtet haben. Der Sport hat im Zentrum der Berichterstattung und unseres Erlebens gestanden und nicht das Virus“, sagte Präsident Beucher: „Wir haben natürlich völlig andere Spiele erlebt als wir sie vorher kennengelernt haben. Aber es hat sich erwiesen, dass es richtig war, alles so handzuhaben. Sportlich haben die Spiele alles geboten, was sie brauchen und was sie schön macht. Und sie sind Gott sei Dank nicht zum Superspreader-Event geworden.“