Para-Weitspringerin Kim Vaske träumt vom Olympiasieg. Beim WM-Debüt in Paris will sich sich von ihrem Vorbild Malaika Mihambo inspirieren lassen.

Weit hinaus: Kim Vaske will sich bei der anstehenden Para-WM in Paris für Olympia empfehlen. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Kim Vaske erinnert sich an diesen besonderen Junitag, der über ihre weitere Sportkarriere bestimmen würde: das Kribbeln im Bauch und die Aufregung. Der Drang, die E-Mails zu überprüfen oder nur mal kurz auf die sozialen Medien zu schauen. Und doch zwang sich Vaske zur Ruhe. Denn das Ziel war es, bis zum Abend allen Neuigkeiten aus dem Weg zu gehen. Dann aber ein beiläufiger Blick auf das Handy: eine Nachricht von einem guten Freund und eine Gratulation. Sie hat es geschafft! Mit 18 Jahren war Kim Vaske für den WM-Kader nominiert worden.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

„Ich habe gejubelt und musste dann ein, zwei Freudentränen wegwischen, habe erst mal meiner besten Freundin und meiner Familie geschrieben“, erinnert sie sich zurück und dann auch an den langen Weg, den sie dafür in Kauf nehmen musste. Die endlosen Stunden beim Training, die Wettkämpfe, auch diejenigen, bei denen sie mit ihren Sprüngen verletzungsbedingt hinter den eigenen hohen Ansprüchen blieb. Aber ihr kommen auch Erinnerungen hoch an ihre Vorbilder, die sie motivierten, über sich hinauszugehen – wie Malaika Mihambo.

Vaske erzählt, dass sie immer wieder die Auftritte der Olympiasiegerin von Tokio im Fernsehen verfolgte: „Es ist ziemlich bewundernswert, dass sie die Geschwindigkeit aus dem Anlauf voll in den Sprung umwandeln kann. Man muss das erst mal umsetzen können, dass man sich im Anlauf da nicht selbst ausbremst, sondern versucht, alles mitzunehmen.“ Eine schöne Flugphase in Kombination mit der Weitsprungtechnik. Vaske gerät ins Schwärmen. Doch auch aus ihrem eigenen Trainingsumfeld in Leverkusen fehlt es nicht an Inspirationen.

Erste Bewährungsprobe

Zu diesen zählt Markus Rehm: „Er hat es geschafft, sich mit seiner Beinamputation wieder zurück ins Leben zu kämpfen, und hat seinen Weg in die Para-Leichtathletik gefunden.“ Was Rehm bereits 2012 in London, 2016 in Rio und zuletzt 2021 in Tokio erreicht hat, ist auch Vaskes erklärtes Ziel: eines Tages Gold bei den Paralympics holen. Wie Rehm ist auch sie spezialisiert auf den Weitsprung.

Die Teilnahme an der Para-Leichtathletik-WM, die vom 8. bis zum 17. Juli in Paris stattfindet, soll nun die erste große Bewährungsprobe für die junge Para-Athletin sein, der von Geburt an der rechte Unterarm fehlt. Um dem Traum vom Olympiasieg näher zu kommen, zog die gebürtige Emsdettenerin dafür dieses Jahr unmittelbar nach dem Abitur nach Leverkusen, wo sich der Bundesstützpunkt für Leichtathletik und Para-Leichtathletik befindet. Der Grad der Professionalisierung des Behindertensports dort bedeutet einen wichtigen Beitrag zur Inklusion. Denn noch immer herrschen gegenüber Para-Athleten in der Öffentlichkeit Vorurteile und Abwertungen. Bestenfalls eine nette Freizeitbeschäftigung nebenbei sei das.

Bundestrainerin Marion Peters weiß es besser: „Ich kann Ihnen mal was sagen, wenn jemand zu uns kommt und unsere Athleten trainieren und deren Pensum sieht, da werden Sie ganz schnell sagen: Ja, das hat mit Breitensport hier überhaupt nichts mehr zu tun, das sind absolute Profis“, sagt sie. Der professionelle Para-Sport dürfe nicht einfach als bloße Beschäftigungsmaßnahme für Menschen mit Behinderungen trivialisiert werden. Spitzenleistungen von Para-Athleten wie von Kim Vaske auf der Tartanbahn und die mediale Übertragung der Wettbewerbe sollen zur Aufklärung beitragen.

Aufklärungsarbeit

Diese muss die selbstbewusste Vaske gelegentlich auch in ihrer Freizeit fortführen: „Klar habe ich schon mal die ein oder anderen Blicke oder auch mal einen komischen Spruch bekommen so wie: Guck mal, die hat nur einen Arm“, sagt sie. „Aber da habe ich jetzt mittlerweile durch die Jahre gelernt, darüberzustehen.“ Vor allem der Sport habe ihr dabei geholfen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. „Ich bin da auch total offen, gehe auf die Menschen zu: Fragt mich lieber, als doof zu gucken, denn dann kann man das den Menschen alles erklären. Die meisten meinen das ja auch nicht böse. Vor allem Kinder haben total viele, auch oft ganz süße Fragen, wie ich mir zum Beispiel mit nur einem Arm die Hose oder Schuhe zumache.“

Doch auch für Menschen mit Behinderungen erfüllen die Para-Athleten wie Vaske oder Rehm eine Vorbildfunktion. Immer wieder warnt der Deutsche Behindertensportverband davor, dass mehr als die Hälfte aller Menschen mit Behinderung in Deutschland keinen Sport treiben würden. Das liege nicht nur an fehlenden Angeboten und mangelnder Barrierefreiheit, sondern auch daran, dass es mehr Leitfiguren aus dem Parasport benötige. Diese vergrößern dann schließlich die Chance, dass aus Interessierten Teilnehmer werden und aus Teilnehmern die nächste erfolgreiche Generation, die ihrerseits dann den Nachwuchs inspiriert und motiviert.

Mehr zum Thema 1/

Die nächste Gelegenheit dafür wird sich nun bei der Para-Leichtathletik-WM bieten, an der Athleten aus insgesamt 120 Nationen teilnehmen werden. Zum deutschen Aufgebot gehören unter anderem die Paralympics-Sieger Markus Rehm, Johannes Floors und Felix Streng sowie elf WM-Debütanten – darunter auch Kim Vaske. Bundestrainerin Peters glaubt an die Stärke des Teams: „Wir erwarten natürlich von unseren Medaillengewinnern von Tokio, dass sie auch hier performen, eine Medaille holen, eventuell sogar die Nachwuchsathleten.“ Sie sollen zudem wichtige Wettkampferfahrungen sammeln. Für Kim Vaske ist es die Möglichkeit, in Paris ein Jahr vor den Sommerspielen etwas Paralympics-Luft zu schnuppern.