Olympiasieger Wellbrock : „Das war viel größer als der Gedanke an Gold“

Auf dem Weg zu Gold: Florian Wellbrock im Zehn-Kilometer-Freiwasserrennen in Tokio am 5. August 2021 Bild: REUTERS

Florian Wellbrock, 24 Jahre alt, hat in Tokio als erster deutscher Schwimmer seit Michael Groß eine Goldmedaille in einem olympischen Schwimmwettbewerb gewonnen. Vor seinem Sieg im Zehn-Kilometer-Freiwasserrennen war er im Olympiabecken Vierter über 800 Meter und Dritter über 1500 Meter geworden. Sein Ziel, dem Weltrekord über 1500 Meter nahe zu kommen, hat er auf der Kurzbahn zum Ende des Jahres erreicht: Am 21. Dezember schwamm er bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi in neuer Weltrekordzeit (14:06,88 Minuten) zum Titel und zu einem Preisgeld von rund 70.600 Euro.

Christoph Becker



Sie standen am 5. August in Tokio bei der Siegerehrung nach dem Zehn-Kilometer-Freiwasserrennen auf dem Siegerpodest, als erster deutscher Schwimm-Olympiasieger seit Michael Groß. Haben Sie sich in der Jugend diesen Moment vorgestellt?