Lücken in BBC-Dokumentation : Neue Widersprüche um Olympiasieger Mo Farah

Wer ist dieser Mann? Der britische Lauf-Star Mo Farah räumt mit einer Lebenslüge auf. Doch dabei ergeben sich Widersprüche: Was an der BBC-Doku über den Olympiasieger nicht stimmig ist.

In Großbritannien zum Ritter geschlagen: Mo Farah, hier bei Olympia 2012 Bild: AP

Wer ist Hassan Farah? Der Junge, der in Somalia zurückblieb, als die Eltern seinen Zwillingsbruder Mohammed im Alter von acht Jahren nach London schickten? Das jedenfalls behauptete ein gewisser Hassan Farah während der Olympischen Spiele 2012 gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail, als diese ihn in Hargeisa in Somaliland aufgestöbert hatte.

Die Ähnlichkeit zu Mo Farah, der damals in London seine ersten beiden Olympiasiege holte, war frappierend, die Geschichte überzeugend. Nun aber sagt Mo Farah in einer BBC-Dokumentation, er sei nicht Mo Farah, er habe nur den Namen eines Jungen angenommen, der vor ihm auf den Flug zu Wohlstand und Freiheit gebucht war und an dessen Stelle er rückte.