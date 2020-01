Olympia-Qualifikation : Deutsche Volleyballer auf Tokio-Kurs

Die deutschen Volleyballer um den abermals überragenden Starspieler Georg Grozer haben bei der Olympia-Qualifikation in Berlin Kurs auf das Halbfinale genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani gewann am Montagabend ihr zweites Gruppenspiel gegen Belgien 3:0 (25:18, 25:23, 26:24) und steht mit großer Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten Vier.

Mit der Maximalausbeute von sechs Punkten und ohne Satzverlust führt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Tabelle in Gruppe A an, kann rechnerisch aber noch von den ersten beiden Rängen rutschen. Tschechien und Vize-Europameister Slowenien, am Dienstag (20.10 Uhr/Sport 1) letzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft, haben ein Spiel weniger absolviert. Acht Teams kämpfen in der Hauptstadt im hochkarätig besetzten Feld um nur ein Ticket für Tokio.

Giani vertraute wie bereits beim 3:0-Sieg gegen Tschechien auf Rückkehrer Markus Steuerwald auf der Liberoposition. Im Angriff lag der Fokus wieder auf Grozer, der am Sonntag als Top-Scorer maßgeblich zum Auftakterfolg beigetragen hatte.

Entscheidendes Ende

Auch gegen Belgien benötigte das deutsche Team einige Minuten, um den Rhythmus zu finden. Gut herausgespielten Punkten folgten leichtfertige Fehler, besonders das Aufschlagspiel war ausbaufähig. Gegen Mitte des ersten Satzes war die DVV-Auswahl vor 2519 Zuschauern aber im Spiel – und mit ihr „Hammerschorsch“ Grozer, der sich allerdings in der Schlussphase behandeln lassen musste.

Der 35 Jahre alte Volleyballer sorgte mit starken Aufschlägen, kaum zu verteidigenden Schmetterbällen, starker Blockarbeit und als lautstarker Motivator dafür, dass die Gastgeber davonzogen und den ersten Satz für sich entschieden.

Grozer wird seine Nationalmannschaftskarriere spätestens nach den Sommerspielen beenden. Wie groß der Verlust sein wird, machte er auch in einer Schwächephase im zweiten Satz deutlich. Mit fast 128 km/h hämmerte Grozer zwei Asse über das Netz und leitete eine Aufholjagd ein. Im dritten Satz agierten beide Mannschaften weiter auf Augenhöhe, das bessere Ende hatten aber Grozer und Co. – nach der Abwehr von zwei Satzbällen verwandelten die DVV-Herren ihren ersten Matchball.

In Gruppe B meldete sich Serbien zurück. Der Europameister, der zum Auftakt gegen Mitfavorit Frankreich mit 0:3 verloren hatte, feierte beim 3:0 (25:18, 25:18, 25:17) gegen die Niederlande einen wichtigen Erfolg. Die Franzosen patzten beim 2:3 (23:25, 25:17, 22:25, 25:19, 8:15) ihrerseits etwas überraschend. Die Halbfinals finden am Donnerstag statt. Das Finale um das Olympia-Ticket steigt am Freitag.