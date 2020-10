Deutsche Olympia-Boxerin : „Wir bleiben nicht das einzige Team, das sich ansteckt“

Der Großteil der deutschen Olympia-Boxauswahl wurde im Trainingslager in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt 26 Personen sind infiziert, Sportler, Trainer und Betreuer. Auch Boxerin Nadine Apetz infizierte sich in Längenfeld mit dem Virus. Dabei hatte sie zunächst Glück: Während der Sport zu Anbeginn der Pandemie fast überall pausierte, ging die Olympia-Qualifikation der Amateur-Boxer in London weiter, an der auch Apetz teilnahm. Im Gegensatz zu zwei Boxern aus der Türkei und deren Trainern kam Nadine Apetz ohne Infektion davon – und rechnete nicht damit, so bald wieder mit dem Coronavirus konfrontiert zu werden.

Frau Apetz, Sie waren im März beim umstrittenen Olympia-Qualifikationsturnier in London und kamen ohne Corona-Infektion aus der Sache heraus. Wie groß war die Erleichterung?