Das Jahr 2021 : „Ich habe mir die Hände vors Gesicht geschlagen“

Aktualisiert am

Das Weitsprung-Finale bei Olympia ist sehr spannend. Nach ihrem letzten Sprung liegt Malaika Mihambo vorne. Doch danach gibt es einen intimen Moment, den sie nicht so gern mit der ganzen Welt teilt.

Der Wettkampf war schon sehr spannend. In jeder Runde hat sich eine vor die andere geschoben. Es ging zentimeterweise. Immer hat sich die Rangliste geändert. Es war sehr anstrengend. Wir hatten fünf Sprünge absolviert, aber es fühlte sich an wie wesentlich mehr. Mal abgesehen davon, dass bei Olympischen Spielen im Finale natürlich noch ein ganz anderer Druck dahintersteht. Ich war aber auch sehr dankbar.

Letztes Mal bei Olympia war ich Vierte, und ich hatte mich auf jeden Fall verbessert. So war ich auf der einen Seite schon zufrieden, glücklich und dankbar mit dem sicheren dritten Platz. Und gleichzeitig wusste ich, dass jetzt der Moment kommt, in dem noch alles möglich ist. Diesen Zwischenmoment zwischen dem vorletzten und dem letzten Sprung habe ich sehr genossen. Und dann bin ich an den Start gegangen, direkt losgelaufen und wollte das Beste aus meiner Chance machen. Als ich gesehen habe, dass ich sieben Meter gesprungen bin, war ich zuerst sehr glücklich, weil ich mich um drei Zentimeter verbessert hatte und Erste war.

Ich war aber auch ein bisschen unzufrieden, weil ich vor dem Brett so viel verschenkt hatte – 19,5 Zentimeter – und die beiden Mädels, die nach mir kamen, auch locker sieben Meter oder weiter springen können. Von daher waren das sehr, sehr bange Minuten, in denen ich nichts mehr machen konnte. Gleichzeitig waren ganz viele Kameras auf mich gerichtet. Ich hätte so gern mit irgendjemandem aus dem Stadion getauscht. Ich konnte mir auch gar nicht die Sprünge der anderen anschauen.

Ich habe mir die Hände vors Gesicht geschlagen. Ich wollte nur, dass dieser Moment schneller vergeht. Es war kaum zum Aushalten. Dieses Leiden ist schon ein intimer und intensiver Moment, den möchte man nicht so gern mit der ganzen Welt teilen. Von daher war ich dann einfach nur froh, als nach dem letzten Sprung klar war, dass ich gewonnen hatte. Und dann war ich sehr dankbar und sehr glücklich und habe mich sehr gefreut.

Aufgezeichnet von Achim Dreis.