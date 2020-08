Olympische Geschichte (12) : Matthias Steiner und 461 Kilo Kummer

Olympischen Spiele in Peking 2008: Der Heber Matthias Steiner stemmt die Last seines Lebens. Als er sie fallen lässt, springen Ketten von seinem Herzen.

Als die Stange mit den 258 Kilogramm Eisen auf Matthias Steiners Schlüsselbeinen lag, da war es, als hielten nicht nur die Zuschauer in der Halle, seine Eltern, seine Betreuer den Atem an, sondern die ganze olympische Welt. Er selbst atmete in kurzen Stößen. Alle hatten gesehen, wie er die Hantel umgesetzt hatte, seine überragende Beinkraft hatte ihm geholfen, mit dieser wahnwitzigen Last aus der Hocke aufzustehen, nun war der Augenblick gekommen, an dem er sie in die Höhe stoßen musste. Aber er zögerte, und jeder Sekundenbruchteil, den er wartete, schien sich dramatisch in die Länge zu dehnen.

Später sagte er, ihm sei in diesem Moment schwarz geworden vor Augen. Sein Trainer Frank Mantek stand am Bühnenrand, auch er vergaß das Atmen und glaubte, sein Blutkreislauf wäre zum Stehen gekommen. Und dann konzentrierte Matthias Steiner seine ganze Kraft auf seine Bewegung, auf diese ungeheure Last, und tat, was er danach im Wettkampf nie mehr tun würde – er stieß die 258 Kilogramm aus, stand da wie ein Berg aus schierer Willenskraft und hatte das Gewicht unter Kontrolle.