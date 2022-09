Olympia 1972 in München : Skandalöse drei Sekunden beim Finale der Supermächte

Die späteste sportliche Entscheidung von München und wohl kontroverseste der olympischen Historie kreist um drei Sekunden. Diese drei Sekunden werden weit nach Mitternacht im Basketballfinale zwischen den Weltmächten USA und UdSSR gleich drei Mal gespielt – bis am Ende die Amerikaner, die seit dem olympischen Debüt des Basketballs 1936 immer Gold gewannen, nach einem Pass über das ganze Feld mit der Schlusssirene 50:51 verlieren. Korbschütze Alexander Below wird daheim wie ein Superheld gefeiert. Er stirbt 1978 an Krebs, mit 26 Jahren.

Das Chaos am Zeitnehmertisch, in dem mehrere Beteiligte, darunter als Nebenfigur auch der spätere FIFA-Präsident Sepp Blatter als Vertreter einer Schweizer Uhrenfirma, undurchsichtige Rollen spielen, wird nie restlos aufgeklärt. Es polarisiert noch ein halbes Jahrhundert später.

„Komplett irregulär“

Der brasilianische Schiedsrichter, dem damals vom Generalsekretär des Basketball-Weltverbandes die zweite Wiederholung der Schlusssekunden befohlen wird, ein beispielloser Vorgang, nennt den sowjetischen Sieg später „komplett irregulär“. Die US-Amerikaner haben bis heute die in Lausanne eingelagerten Medaillen trotz Bitten des IOC nicht entgegengenommen.

Auch auf dem Wasser läuft es für die Sowjets, sie gewinnen sechs von sieben Endläufen im Kanu. Nur der Rumäne Ivan Patzaichin besiegt sie im Kanadier – er entstammt einer russischsprachigen Minderheit, den Lipowanern. Der Metzgermeister Detlef Lewe, Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier, holt Bronze, die einzige westdeutsche Kanu-Medaille.

Nach der Niederlage der Dressurreiter gegen die Sowjets im Teamwettbewerb revanchiert sich Lieselott Linsenhoff mit Einzel-Gold auf Piaff – der bei der Nationalhymne fast durchgeht und erst durch einen Pferdeflüsterer in einem grünen Sakko beruhigt werden kann.

Japaner besiegen die DDR

Nicht zu beruhigen sind die japanischen Volleyballer, die nach dem Finalsieg gegen die DDR ihren Trainer ein Dutzend Mal in die Luft werfen wie ein Stofftier. Der deutsche Kollege Toni Rimrod sieht sie am nächsten Tag im Hofbräuhaus, deutlich angeheitert, „im Handstand die Treppen zum ersten Stock hochlaufen“. Volleyball ist ein Gewinner von München. Das Spiel erlebt danach in Deutschland einen enormen Aufschwung.

Der Student Hans Baumgartner verpasst mit 8,18 Metern Gold im Weitsprung um eine Daumenlänge hinter dem US-Amerikaner Randy Williams (8,24), der später Feuerwehrmann wird. Weniger als eine Fingerbreite liegt der Pole Wladyslaw Komar im Kugelstoßen (21,18) vor dem US-Amerikaner George Woods (21,17). Komar wird Kabarettist und Schauspieler, er agiert in mehr als zwanzig Filmen.

Sein Leben endet 1998 durch eine unfassbare Verkettung sportlichen Unglücks. Auf der Rückfahrt von einem Sportfest gemeinsam mit Tadeusz Ślusarski, Stabhochsprung-Olympiasieger 1976, kollidiert ihr Auto mit dem eines weiteren früheren Leichtathleten, des 400-Meter-Meisters Jaroslaw Marzec. Alle drei Sportler sterben.